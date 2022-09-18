Доллар может «разогнаться» до 100 рублей, заявил эксперт

По словам Шульгина, доллар может вырасти на фоне глобальной рецессии.
Кроме того, это может быть звано снижением спроса на сырье, санкциями, сокращением платежного профицита и геополитическим кризисом.
Так, рубль рискует ослабиться на 7−10%, утверждает аналитик. Минфин не исключает возобновления интервенций.
«Исходя из цены на нефть марки Urals на уровне около 80 долларов за баррель и добычи 10−10,5 миллионов баррелей в сутки, валютные интервенции могут составить от 3 до 3,5 миллиарда долларов ежемесячно», — подытожил Шульгин.
Ранее эксперт рассказал, что ждет курс рубля в сентябре.