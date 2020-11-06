Доллар подешевел на четыре рубля со 2 ноября. Курс на выходные

5 ноября доллар опустился ниже 77 рублей, евро — ниже 91 рубля.

Со 2 ноября доллар подешевел почти на 4 рубля, пишет bfm.ru.

До окончательных итогов президентских выборов США возможны скачки курса, уверены аналитики.

Ранее управляющий активами инвестиционной компании БКС Андрей Русецкий предостерег россиян от хранения сбережений в долларах, рассказав о возможной угрозе для них в случае победы на президентских выборах в США кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

Санкции и выборы

Приход к власти президента-демократа чреват введением новых санкций в отношении России. Одной из ограничительных мер может стать запрет на операции в долларах для российских банков и блокировка их корреспондентских счетов в американских кредитных организациях, считает эксперт.

В этом случае все депозитные и расчетные счета российских резидентов также будут заморожены на неопределенный срок.