Доля засекреченных расходов бюджета РФ стала рекордной

По итогам прошлого года размер закрытой части федерального бюджета России оказался рекордным как минимум с 2005 года, этом сообщает РБК .

Доля закрытых расходов в общем объеме ассигнований достигла 22,6%.

Суммарный объем закрытой части составил 7,33 трлн рублей. Это превысило запланированный уровень почти на один триллион рублей, указывает Газета.Ru.

Понятие

Под засекреченными понимаются расходы, принадлежность которых не раскрывают. Их основная часть сосредоточена в таких разделах, как нацоборона и безопасность.

Ранее в бюджете Алтайского края увеличили расходы, но депутаты обеспокоились другим. Экономия и перевыполненный план доходов за 2023 год позволили Минфину и правительству Алтайского края внести первые изменения в бюджет на 2024-й и плановый период 2025-2026 годов. Новые цифры министр озвучил на сессии АКЗС.

Самое важное - в нашем Telegram-канале