Ученый оценил перспективы переброса воды из Алтайского края в Китай

Доставка воды в Китай по гигантскому водопроводу из Алтайского края, о строительстве которого премьер-министра Дмитрия Медведева попросили экологи из Поднебесной, может оказаться очень дорогой. Возможные последствия реализации такого проекта оценил Дмитрий Безматерных, замдиректора Института водных и экологических проблем СО РАН.

По словам Безматерных, сегодня нет никаких сведений о параметрах проекта, никаких научных обоснований. Без них давать какие-либо развернутые комментарии и преждевременно, и невозможно, говорит ученый. Но пока, по его мнению, сомнений много.

Дмитрий Безматерных,

замдиректора Института водных и экологических проблем СО РАН:

В Алтайском крае водных ресурсов достаточно, но они распределены неравномерно и по территории, и по времени. У нас есть весенний период и территория бассейна Оби, где этого ресурса избыточно. А, например, в летнюю межень очень сильно «садятся» уровни. И тогда для водоснабжения и работы водного транспорта их может даже не хватать. В Кулундинской низменности в Алтайском крае тоже не хватает водных ресурсов. Если предполагается брать избытки вешних вод, то проект будет сопряжен с созданием водохранилищ многолетнего регулирования, которые будут перераспределять сток по времени. Может пострадать пойма Оби. Последствий может быть много. Но, повторю, обо всех них можно будет говорить только в случае появления конкретных параметров проекта. А пока нет научных разработок, это все остается уделом фантазий.

Также, говорит Безматерных, не понятен даже маршрут. Но каким бы они ни был, цена воды может оказаться очень дорогой.

Дмитрий Безматерных,

замдиректора Института водных и экологических проблем СО РАН:

Если он прямой, то это — через горы, через плато Укок. То есть воду насосами нужно будет поднимать на большую высоту. Это очень энергоемкий вариант, невыгодный. Если через Казахстан, то воду нужно будет направлять вдоль русла Иртыша, но в обратную сторону: река течет с юга на север, а мы будем подавать с севера на юг. Это также очень емкий проект с точки зрения не только капитальных инвестиций, но и энергозатрат. И в том, и в другом случае вода будет дорогая.

Ученый говорит, что, разумеется, нужно делать расчеты. Но, вероятно, затраты будут очень серьезными.

Китайская сторона оценила стоимость проекта в 80 млрд рублей.