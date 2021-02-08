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Экономика

Дорогой мой киловатт-час. Власти края назвали условия ввода единого с соседом тарифа на передачу электроэнергии

Решение о переходе Алтайского края на единый с Республикой Алтай тариф на передачу электроэнергии пока не принято, хотя эту идею поддержал президент России Владимир Путин. Замначальника управления края по госрегулированию цен и тарифов Олег Колосков назвал условия, при которых переход станет возможным. В чем суть идеи и почему власти края не торопятся принимать решение? Разбирался altapress.ru.

Электрические сети.
Электрические сети.
Россети Сибирь
1 Как введение единого тарифа на передачу скажется на цене электроэнергии в Алтайском крае?

Напомним, тариф на передачу — составная (и существенная) часть конечной цены электроэнергии.

По предварительным расчетам, введение единого с Республикой Алтай тарифа на передачу приведет к снижению цены киловатт-часа в соседнем регионе (где электричество дороже, чем в крае) на 25%.

А вот в Алтайском крае киловатт-час подорожает только по этой причине на 2,5−4%.

Квитанция на оплату коммунальных услуг.
Квитанция на оплату коммунальных услуг.
Altapress.ru
2 Повышение или понижение после установки единого тарифа ожидается для всех потребителей?

Нет, не для всех. Такой категории как «население» это напрямую не коснется. С ростом цен на электроэнергию столкнутся прочие потребители края: промышленность, торговля, бюджетная сфера и т.д.

Впрочем, косвенно рост цен может повлиять и на население — если производители товаров и услуг в крае заложат его в цены и тарифы на свою продукцию.

Электрические сети.
Электрические сети.
Россети Сибирь
3 Зачем вводить единый тариф на передачу электроэнергии?

Идею ввести единый для смежных регионов тариф на передачу электроэнергии предложили «Россети» в конце прошлого года. Озвучил ее вице-премьер Юрий Борисов.

Единый тариф на передачу нужен, чтобы снизить конечную стоимость электроэнергии в регионах, требующих поддержки, сообщал «Коммерсантъ».

То есть задача — выровнять условия развития экономики, поддержать более слабые регионы за счет более сильных соседей. Владимир Путин этот подход поддержал. Ведь это поможет простимулировать развитие экономики там, где этому препятствует дорогой киловатт-час.

Электрические сети.
Электрические сети.
Россети Сибирь
4 Как относятся к такому варианту власти Алтайского края?

Предложение исходило от правительства России, поэтому в крае не могли не рассмотреть предложение. Как объяснил Олег Колосков, власти региона продолжают прорабатывать вопрос.

«Даже если подобное решение будет принято, это произойдет только с согласия региональных властей. И только при условии, если на федеральном уровне будут выработаны компенсационные меры, которые позволят не допустить ухудшение положения потребителей Алтайского края», — объяснил чиновник.

Электрические сети.
Электрические сети.
Россети Сибирь
5 А как другие регионы? Они тоже «прорабатывают» это предложение или уже исполняют?

Алтайский край на фоне других регионов не передовик, но и не отстающий. По данным Олега Колоскова, единый тариф на передачу планируется ввести в 5 парах регионов, и только в одной паре предложение согласовано — в Курганской и Тюменской областях.

Все остальные взяли паузу и исследуют вопрос. Не торопится и Алтайский край.

Впрочем, по сведениям портала «Накануне», переход Тюменской области (а также Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округов) на единый тариф с Курганской тоже немного отложили. Его не согласовала губернатор «хантов» — считала, что риск неоправданного роста цены киловатт-часа слишком высокий.

Хотя переход сулил Тюмени с округами рост тарифов всего на 1−1,5% и был бы очень выгоден Курганской области, где снижение может составить 17%. И все же к июлю 2021 года единый тариф на передачу там, скорее всего, введут.

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