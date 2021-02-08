Дорогой мой киловатт-час. Власти края назвали условия ввода единого с соседом тарифа на передачу электроэнергии

1 Как введение единого тарифа на передачу скажется на цене электроэнергии в Алтайском крае?

Напомним, тариф на передачу — составная (и существенная) часть конечной цены электроэнергии.

По предварительным расчетам, введение единого с Республикой Алтай тарифа на передачу приведет к снижению цены киловатт-часа в соседнем регионе (где электричество дороже, чем в крае) на 25%.

А вот в Алтайском крае киловатт-час подорожает только по этой причине на 2,5−4%.