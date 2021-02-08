Дорогой мой киловатт-час. Власти края назвали условия ввода единого с соседом тарифа на передачу электроэнергии

Напомним, тариф на передачу — составная (и существенная) часть конечной цены электроэнергии.
По предварительным расчетам, введение единого с Республикой Алтай тарифа на передачу приведет к снижению цены киловатт-часа в соседнем регионе (где электричество дороже, чем в крае) на 25%.
А вот в Алтайском крае киловатт-час подорожает только по этой причине на 2,5−4%.
Нет, не для всех. Такой категории как «население» это напрямую не коснется. С ростом цен на электроэнергию столкнутся прочие потребители края: промышленность, торговля, бюджетная сфера и т.д.
Впрочем, косвенно рост цен может повлиять и на население — если производители товаров и услуг в крае заложат его в цены и тарифы на свою продукцию.
Идею ввести единый для смежных регионов тариф на передачу электроэнергии предложили «Россети» в конце прошлого года. Озвучил ее вице-премьер Юрий Борисов.
Единый тариф на передачу нужен, чтобы снизить конечную стоимость электроэнергии в регионах, требующих поддержки, сообщал «Коммерсантъ».
То есть задача — выровнять условия развития экономики, поддержать более слабые регионы за счет более сильных соседей. Владимир Путин этот подход поддержал. Ведь это поможет простимулировать развитие экономики там, где этому препятствует дорогой киловатт-час.
Предложение исходило от правительства России, поэтому в крае не могли не рассмотреть предложение. Как объяснил Олег Колосков, власти региона продолжают прорабатывать вопрос.
«Даже если подобное решение будет принято, это произойдет только с согласия региональных властей. И только при условии, если на федеральном уровне будут выработаны компенсационные меры, которые позволят не допустить ухудшение положения потребителей Алтайского края», — объяснил чиновник.
Алтайский край на фоне других регионов не передовик, но и не отстающий. По данным Олега Колоскова, единый тариф на передачу планируется ввести в 5 парах регионов, и только в одной паре предложение согласовано — в Курганской и Тюменской областях.
Все остальные взяли паузу и исследуют вопрос. Не торопится и Алтайский край.
Впрочем, по сведениям портала «Накануне», переход Тюменской области (а также Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округов) на единый тариф с Курганской тоже немного отложили. Его не согласовала губернатор «хантов» — считала, что риск неоправданного роста цены киловатт-часа слишком высокий.
Хотя переход сулил Тюмени с округами рост тарифов всего на 1−1,5% и был бы очень выгоден Курганской области, где снижение может составить 17%. И все же к июлю 2021 года единый тариф на передачу там, скорее всего, введут.