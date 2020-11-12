Одобренная Путиным идея обернется ростом тарифа на электроэнергию для Алтайского края

Федеральные власти предложили установить единые тарифы по передаче электрической энергии в смежных регионах. В Республике Алтай уже сделали предварительные расчеты. Оказалось, что в таком случае для жителей одного Алтая тарифы снизятся, а для другого — вырастут.

Автор инициативы — вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов. Установление единых тарифов для соседних регионов должно повысить инвестиционную привлекательность субъектов с низким уровнем экономического развития, считает он.

Президент Владимир Путин идею одобрил и на письме из правительства написал, что согласен с ней. Скан этой бумаги публикуют в Telegram-каналах.

По предварительным расчетам комитета по тарифам Республики Алтай, для жителей республики тариф снизится более чем на 40%, для потребителей Алтайского края увеличится на 4,5%.

«При этом конечная цена на электроэнергию для потребителей Республики Алтай снизится на 25%, для потребителей Алтайского края вырастет на 2%", — говорится в сообщении комитета.

Возможность установления единых тарифов на территории двух и более регионов предусмотрена действующим законодательством, добавили специалисты комитета.

Пока никаких решений не приняли. Власти двух регионов обмениваются информацией и оценивают «тарифные последствия и особенности такого совместного регулирования».

Ранее сообщалось, что правительство России одобрило планы повышения тарифов на электроэнергию для населения с июля 2021 года на 5%.