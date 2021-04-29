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Экономика

Дорогу из золы построят в Сибири за 42 млрд рублей

Губернатор Омской области Александр Бурков рассказал о планах строительства дороги с использованием золы, пишет «Коммерсант Сибирь».

Строительство дорог.
Строительство дорог.
пресс-служба упрдор "Алтай"

Речь идет о Северном обходе, который позволит соединить тюменскую трассу и новосибирскую. Предполагается, что протяженность дороги составит 62 км.

«Инвестиции в строительство оцениваются в более чем 42 млрд рублей», — подчеркнул Бурков на пресс-конференции 28 апреля.

Самый затратный проект — строительство нового моста через Иртыш, который потребует 19 млрд рублей. Мост через реку Омь обойдется в 450 миллионов.

Бурков отметил, что в регионе объем золошлаковых отходов составляет 76 млн тонн. При создании дороги можно использовать 6,5 млн тонн.

«Московский институт дорожного строительства подтвердил нам возможность технологии использования золы в качестве земельного полотна под строительство новой дороги», — пояснил губернатор.

Ранее власти Иркутской области рассказали о планах строить дороги из токсичных отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.

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