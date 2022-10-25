Досрочно покинула пост гендиректора совладелец S7 Group

При этом она осталась совладельцем авиационной группы.

Вместо Филевой на эту должность назначен ранее занимавший пост заместителя гендиректора компании Дмитрий Куделькин.

Филева как акционер продолжит принимать участие в решении стратегических вопросов холдинга, указывает bfm.ru.

Ранее S7 Group объявила о запуске нового низкотарифного перевозчика, говорилось в сообщении компании.

В 2016 году группа компаний S7 купила плавучий космодром «Морской старт».

О холдинге

S7 Group — российский холдинг, включающий в себя десять компаний, занимающихся организацией и выполнением авиаперевозок, путешествий, техническим обслуживанием воздушных судов, обучением авиационного персонала.

Состав группы компаний: