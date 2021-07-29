S7 запустит новый лоукостер

S7 Group объявила о запуске нового низкотарифного перевозчика. Продажа билетов откроется весной 2022 года, а старт планируют на июль 2022 года, говорится в сообщении компании.

Парк авиакомпании будет состоять из новых Airbus A320neo. Уже есть предварительное соглашение на поставку четырех лайнеров. По прогнозам, в 2024 году парк лоукостера будет насчитывать более 20 самолетов.

Преимущественно компания сосредоточится на полетах в средней полосе России.

«Если посмотреть на мировой опыт, то мы видим, что маршрутная сеть европейских лоукостеров распределена между регионами. На нашем рынке низкотарифные перевозки пока сосредоточены в основном в Москве и Санкт-Петербурге. На необходимость создания в средней полосе России еще одного лоукостера, чтобы улучшить доступность регионов, обращало также внимание Министерство транспорта РФ», — считает глава совета директоров и акционер S7 Group Татьяна Филева.

Пока идет формирование команды новой авиакомпании, которая займется разработкой маршрутной сети, выбором аэропортов базирования и формированием тарифов.

Споттинг в аэропорту Толмачёво. Александр Комков.

Пассажиропоток в первый год работы перевозчика составит порядка 1 млн пассажиров, прогнозируют в S7, а начиная с 2024 года планируется выйти на показатель в 6−7 млн пассажиров.

В России на данный момент есть один лоукостер — авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот»). Со 2 июля «Победа» запустила рейсы Барнаул — Москва.