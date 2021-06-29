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Жизнь

«Победа» открывает новый прямой рейс из Барнаула в Москву

Авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») со 2 июля начнет прямые рейсы по маршруту «Барнаул — Москва». Бронирование билетов уже доступно на сайте лоукостера.

Boeing 737-800 авиакомпании "Победа".
Boeing 737-800 авиакомпании "Победа".
pobaero.ru

Стоимость перелета на Boeing 737−800 из Барнаула в московский аэропорт Шереметьево начинается от 5 тыс. рублей.

Общее время путешествия составит 4 часа 40 минут (вылет 05:45, прибытие 06:25).

Начало полетов «Победы» из Шереметьево (ранее полеты были только из Внуково) предусмотрено стратегией развития группы «Аэрофлот», которая предполагает оптимизацию всей маршрутной сети с учетом спроса на низкобюджетные авиаперевозки, говорится на сайте компании.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» в 2021 году прекращает полеты в 26 российских городов, в том числе и в Барнаул, и передает свои внутрироссийские направления дочерним компаниям — «России» и «Победе».

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