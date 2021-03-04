«Аэрофлот» уходит из Алтайского края

На маршруты из Москвы в Барнаул вместо «Аэрофлота» встанет «Победа», следует из данных системы бронирования.
Отмечается, что сокращение присутствия крупнейшего перевозчика на рынке должно привести к снижению стоимости авиабилетов в экономклассе на 30%.
Причиной решения о прекращении полетов эксперты называют кризис из-за коронавируса и нерентабельность некоторых направлений. Выручка компании в 2020 году снизилась с 551 млрд рублей, заработанных в 2019 году, до 228 млрд.
В компании заявили ТАСС, что данных о маршрутной сети в 2021 году пока нет, а решение будет приниматься по каждому направлению отдельно.
«Информация о прекращении полетов „Аэрофлота“ в 26 российских пунктов не соответствует действительности. Делать такие выводы по данным собственного анализа системы бронирования несерьезно», — заявили в компании.
В минтрансе Алтайского края amic.ru подтвердили, что авиаперевозчик в ближайшее время прекратит осуществлять перевозки из региона.
Еще 8 февраля altapress.ru писал, что авиакомпания «Победа» с 1 июля добавит ежедневные рейсы в Барнаул из аэропорта Шереметьево. Помимо Барнаула рейсы откроют и в другие города. Речь шла о 12 маршрутах, которые «Победа» получит от «Аэрофлота».
Всего в маршрутной сети «Аэрофлота» 57 внутрироссийских рейсов.
В Москву из Барнаула также летает S7 и «Уральские авиалинии».
Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» снизил общий доход летного персонала и летчиков из-за ковида.