«Аэрофлот» уходит из Алтайского края

Компания «Аэрофлот» в 2021 году прекратит полеты в 26 российских городов, в том числе и в Барнаул. Перевозчик передает свои внутрироссийские направления дочерним компаниям — «России» и «Победе», пишут « Известия ».

На маршруты из Москвы в Барнаул вместо «Аэрофлота» встанет «Победа», следует из данных системы бронирования.

Отмечается, что сокращение присутствия крупнейшего перевозчика на рынке должно привести к снижению стоимости авиабилетов в экономклассе на 30%.

Причиной решения о прекращении полетов эксперты называют кризис из-за коронавируса и нерентабельность некоторых направлений. Выручка компании в 2020 году снизилась с 551 млрд рублей, заработанных в 2019 году, до 228 млрд.

В компании заявили ТАСС, что данных о маршрутной сети в 2021 году пока нет, а решение будет приниматься по каждому направлению отдельно.

«Информация о прекращении полетов „Аэрофлота“ в 26 российских пунктов не соответствует действительности. Делать такие выводы по данным собственного анализа системы бронирования несерьезно», — заявили в компании.

Аэрофлот. Споттинг Барнаул.

В минтрансе Алтайского края amic.ru подтвердили, что авиаперевозчик в ближайшее время прекратит осуществлять перевозки из региона.

Еще 8 февраля altapress.ru писал, что авиакомпания «Победа» с 1 июля добавит ежедневные рейсы в Барнаул из аэропорта Шереметьево. Помимо Барнаула рейсы откроют и в другие города. Речь шла о 12 маршрутах, которые «Победа» получит от «Аэрофлота».

Всего в маршрутной сети «Аэрофлота» 57 внутрироссийских рейсов.

В Москву из Барнаула также летает S7 и «Уральские авиалинии».

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» снизил общий доход летного персонала и летчиков из-за ковида.