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Экономика

Гендиректор «Аэрофлота» Полубояринов начал платить пилотам «полузарплаты»

«Аэрофлот» снизил общий доход летного персонала и летчиков из-за ковида, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на интервью гендиректора авиакомпании Михаила Полубояринова изданию РБК.

Доля закупок Аэрофлота в электронной форме приближается к 100%.
Доля закупок Аэрофлота в электронной форме приближается к 100%.
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Полубояринов пояснил, что общий доход снизили в связи с уменьшением налета на фоне пандемии коронавируса.

«"Аэрофлот» — это уникальный коллектив, сохранение коллектива — это одна из важнейших задач. Мы уже реализовали меру, к которой сотрудники отнеслись с пониманием, — это снижение общего дохода летного персонала и летчиков в связи с уменьшением налета", — отметил глава компании.

Бизнесмен отметил, что такая мера дала существенную экономию.

«На мой взгляд, это общемировой тренд — сохранение персонала, но снижение зарплаты за меньший налет», — добавил он.

При этом не уточнил, на сколько именно снизился размер зарплаты летного персонала и летчиков. Ранее Daily Storm сообщал, что «Аэрофлот» с 1 января 2021 года почти в три раза уменьшит зарплаты членам летного экипажа.

Накануне «Аэрофлот» объявил итоги 2020 года — компания понесла убытки в сотни миллиардов рублей.

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