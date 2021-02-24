Гендиректор «Аэрофлота» Полубояринов начал платить пилотам «полузарплаты»

Полубояринов пояснил, что общий доход снизили в связи с уменьшением налета на фоне пандемии коронавируса.
«"Аэрофлот» — это уникальный коллектив, сохранение коллектива — это одна из важнейших задач. Мы уже реализовали меру, к которой сотрудники отнеслись с пониманием, — это снижение общего дохода летного персонала и летчиков в связи с уменьшением налета", — отметил глава компании.
Бизнесмен отметил, что такая мера дала существенную экономию.
«На мой взгляд, это общемировой тренд — сохранение персонала, но снижение зарплаты за меньший налет», — добавил он.
При этом не уточнил, на сколько именно снизился размер зарплаты летного персонала и летчиков. Ранее Daily Storm сообщал, что «Аэрофлот» с 1 января 2021 года почти в три раза уменьшит зарплаты членам летного экипажа.
Накануне «Аэрофлот» объявил итоги 2020 года — компания понесла убытки в сотни миллиардов рублей.