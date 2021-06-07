Драники заказывали? Российские власти решили закупать картошку в Белоруссии

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что Москва обсуждает с Минском закупку картофеля для стабилизации цен на него.

«Мы обсуждаем с Белоруссией ввоз белорусского картофеля. Но сейчас пойдет новый урожай, и ситуация по картофелю стабилизируется. Увеличение импорта картофеля будет на уровне нескольких десятков тонн, и Белоруссия готова дать такой объем. Этого достаточно до нового урожая», — цитирует Абрамченко РИА Новости.

Картофель в России в 2021 году дорожает.

Факт

По данным Росстата, по состоянию на 31 мая с начала года его стоимость выросла на 61,6%, пишет News.ru.

Ранее сообщалось, что правительство РФ рассматривает возможность введения дополнительных ограничений на экспорт продуктов питания. Таким образом чиновники хотят избежать роста цен.