7 июня
ВСЕ Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

Драники заказывали? Российские власти решили закупать картошку в Белоруссии

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что Москва обсуждает с Минском закупку картофеля для стабилизации цен на него.

Лукашенко убирает картофель.
Лукашенко убирает картофель.
president.gov.by

«Мы обсуждаем с Белоруссией ввоз белорусского картофеля. Но сейчас пойдет новый урожай, и ситуация по картофелю стабилизируется. Увеличение импорта картофеля будет на уровне нескольких десятков тонн, и Белоруссия готова дать такой объем. Этого достаточно до нового урожая», — цитирует Абрамченко РИА Новости.

Картофель в России в 2021 году дорожает.

Факт

По данным Росстата, по состоянию на 31 мая с начала года его стоимость выросла на 61,6%, пишет News.ru.

Ранее сообщалось, что правительство РФ рассматривает возможность введения дополнительных ограничений на экспорт продуктов питания. Таким образом чиновники хотят избежать роста цен.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость