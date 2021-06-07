7 июня
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Политика

Правительство может ограничить экспорт продуктов, чтобы цены не росли

Правительство РФ рассматривает возможность введения дополнительных ограничений на экспорт продуктов питания. Таким образом чиновники хотят избежать роста цен, передает ТАСС.

Продукты. Рынок.
Продукты. Рынок.
unsplash.com

О том, что власти планируют защитить внутренний рынок, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. По его словам, в правительстве так же обсуждают и варианты поддержки экспорта продовольствия.

Кроме того, министр допускает введение гибких экспортных пошлин, если цены на продукты продолжат расти.

Напомним, ранее Россия ввела «летний запрет» на экспорт гречки. Запрет будет действовать с 5 июня по 31 августа включительно. За ограничение экспорта выступил первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.

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