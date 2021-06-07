Правительство может ограничить экспорт продуктов, чтобы цены не росли

О том, что власти планируют защитить внутренний рынок, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. По его словам, в правительстве так же обсуждают и варианты поддержки экспорта продовольствия.

Кроме того, министр допускает введение гибких экспортных пошлин, если цены на продукты продолжат расти.

Напомним, ранее Россия ввела «летний запрет» на экспорт гречки. Запрет будет действовать с 5 июня по 31 августа включительно. За ограничение экспорта выступил первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.