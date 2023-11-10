10 ноября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Экономика

Две трети внешней торговли клиентов МСБ банка «Открытие» приходится на дружественные страны

В банке «Открытие» (входит в группу ВТБ) оценили объем внешнеторговых договоров юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся внешнеэкономической деятельностью (ВЭД). На партнеров из дружественных стран в 2023 году приходится уже 65% всех контрактов малого и среднего бизнеса в России. Основная валюта расчетов – российский рубль.

Основными внешнеэкономическими партнерами клиентов банка «Открытие» в 2023 году стали торговые компании из Китая, Беларуси, Казахстана, Турции, Узбекистана и других дружественных стран, на которые приходится более 65% всех внешнеторговых контрактов. До 2022 года основная доля приходилась на страны ЕС и Китай. Основной валютой расчетов, проводимых банком «Открытие», является российский рубль, на который приходится 95% всех платежей. Еще 4% платежей проводятся в китайских юанях.

В 2023 году активизировались расчеты клиентов банка «Открытие» с Индией, Вьетнамом и Ираном, с которым ранее малый и средний бизнес внешнеторговых операций не проводил.

Банк «Открытие» сопровождает внешнеэкономические контракты малого и среднего бизнеса несмотря на все санкционные ограничения, — отметила Светлана Сырцова, руководитель блока МСБ банка «Открытие». — При этом расчеты в валютах недружественных стран полностью прекращены.

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость