Две трети внешней торговли клиентов МСБ банка «Открытие» приходится на дружественные страны

В банке «Открытие» (входит в группу ВТБ) оценили объем внешнеторговых договоров юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся внешнеэкономической деятельностью (ВЭД). На партнеров из дружественных стран в 2023 году приходится уже 65% всех контрактов малого и среднего бизнеса в России. Основная валюта расчетов – российский рубль.

Основными внешнеэкономическими партнерами клиентов банка «Открытие» в 2023 году стали торговые компании из Китая, Беларуси, Казахстана, Турции, Узбекистана и других дружественных стран, на которые приходится более 65% всех внешнеторговых контрактов. До 2022 года основная доля приходилась на страны ЕС и Китай. Основной валютой расчетов, проводимых банком «Открытие», является российский рубль, на который приходится 95% всех платежей. Еще 4% платежей проводятся в китайских юанях.

В 2023 году активизировались расчеты клиентов банка «Открытие» с Индией, Вьетнамом и Ираном, с которым ранее малый и средний бизнес внешнеторговых операций не проводил.