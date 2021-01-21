«Единая Россия» пожаловалась Путину на пристальный интерес рейдеров к «Кучуксульфату»

Как стало известно altapress.ru, партия «Единая Россия» обратилась с письмом к президенту страны Владимиру Путину, в Генпрокуратуру РФ и Следственный комитет РФ, а также в Общероссийский народный фронт (ОНФ) с просьбой спасти от рейдерского захвата «Кучуксульфат».

Письмо подписано секретарем Благовещенского отделения партии «ЕР» Алексеевым и исполнительным секретарем Шарко. Они полагают, что ключевое для Алтайского края и Благовещенского района промышленное предприятие может исчезнуть.

О чем говорится в письме

Копия этого обращения имеется в распоряжении редакции altapress.ru.

В тексте сказано, что в последнее время «Кучуксульфат» подвергся рейдерскому давлению со стороны «отдельных представителей бизнес-сообщества, бывших и действующих представителей контролирующих и правоохранительных органов (полковники и генералы), руководящих работников ряда структур исполнительной власти РФ».

Какие-то конкретные фамилии или названия бизнес-групп, якобы участвующие в рейдерском влиянии на «Кучуксульфат», авторы письма не называют.

«Кучуксульфат». kuchuk.ru.

Почему беспокоится местная ячейка «ЕР»

Авторы обращения пишут, что негативные последствия этого давления уже имеются.

В частности, акционеры «Кучуксульфата» приняли решение не выплачивать дивиденды, чтобы в случае простоя предприятия обеспечивать выплату зарплаты коллективу.

Однако, указывают Алексеев и Шарко, от этого решения страдает муниципальный бюджет. И теперь под угрозу поставлены социальные обязательства перед жителями всего Благовещенского района.

«Дополнительно вызывает опасения тот факт, что в случае остановки ОАО „Кучуксульфат“ произойдет чрезвычайная ситуация государственного масштаба. Предприятие исторически снабжает население рабочего поселка Степное Озеро теплоэнергией, 90% населения поселка проживает в многоквартирных домах, других альтернативных источников тепла для них быть не может», — говорится в письме.

«Кучуксульфат». kuchuk.ru.

Почему так важен «Кучуксульфат»

Благовещенское предприятие — один из мировых лидеров по объему добычи сульфата натрия на озере Кучук и некоторых других озерах.

Завод внесен в реестр предприятий, которые относятся к градообразующим и бюджетообразующим в стране, он обеспечивает наполнение бюджета и поселка Степное Озеро, и всего Благовещенского района.

На предприятии трудятся около 1200 человек. Средняя зарплата составляет 45 600 рублей.

По некоторым данным, налоговые платежи «Кучуксульфата» в последнее время достигают 1,7 млрд рублей. Годовая выручка компании колеблется от 5,5 до 6,5 млрд рублей. Кроме того, завод активно спонсирует самые различные мероприятия краевого и районного уровней.

Кучуксульфат ru.kuchuk.ru

«Кучуксульфат» — открытое акционерное общество. Состав учредителей ОАО не раскрывается. Руководят заводом председатель совета директоров Василий Гамаюнов и генеральный директор Дмитрий Горюнов.

По сведениям источников, знакомых с ситуацией, в последнее время интерес к «Кучуксульфату» проявляли такие финансово-промышленные группы, как AEON, «Альфа-Групп», «Росбилдинг» и некоторые другие. Однако сложно сказать, кого именно имели в виду авторы послания в адрес президента, в Генпрокуратуру и Следком РФ,

Также можно предположить, что письмо в Москву хотя и было подписано руководителями всего лишь районного отделения «ЕР», но наверняка согласовывалось с руководством партии в крае и с региональным правительством.