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Экологи: «Алтайлес» лукавит о кадровых сокращениях из-за запретов рубить ленточный бор

Основной арендатор ленточных боров на Алтае «Алтайлес» развернул информационную кампанию в поддержку своего бизнеса. Холдинг заявляет, что законодательные инициативы приведут к массовому сокращению работников лесной отрасли. Ученые и экологи считают это лукавством. Об этом рассказал телеканал «Вести Алтай».

Рубка леса у поселка Пригородный.
Рубка леса у поселка Пригородный.
narod.altapress.ru
Ученых привлекли к разрешению скандала с лесами в Алтайском крае
Экономика

«Алтайлес» и его работники выступают против решения по особому статусу для ленточных боров. Если оно состоится, объем заготовки древесины по краю упадет втрое. «Вести Алтай» приводит данные: в советское время в алтайских лесах заготавливали 300 тысяч кубов древесины. И такой же объем составляли рубки ухода. Сегодня только «Алтайлес» рубит ежегодно 1 млн 200 кубометров, львиная доля арендованных площадей — в ленточных борах.

В «Алтайлесе» рассказали, что боры нуждаются в санитарных рубках из-за заражения насекомыми и другими паразитами. Сегодня только в Касмалинском бору тысячи кубометров леса усыхают на корню, потому что «больны» в том числе корневой губкой.

Такое дерево не пригодится в народном хозяйстве, говорит Михаил Чечушков, исполнительный директор ООО «Содружество» («Алтайлес»): «А зачем ее до такого возраста доводить, если сегодня уже 52% поражено стволовой гнилью».

Александр Маленко, д. с.-х.н., завкафедрой лесного хозяйства АГАУ, считает, что жизнь сосна растет 180−200 лет и паразиты на ней живут постоянно. Если лес вырубать, это может привести к опустыниванию районов. Его коллега Евгений Парамонов, д. с.-х.н., профессор, заявляет: «Деятельность холдинга, на мой взгляд, приведёт к тому, что боры будут постепенно ликвидироваться, пройдёт не так уж много времени: 10, максимум 20 лет и все».

Также он комментирует беспокойство «Алтайлеса» о сокращении работников лесного хозяйства.

Евгений Парамонов,
доктор сельскохозяйственных наук, профессор:

Когда организовывался холдинг, они поглотили все лесхозы ленточных боров. Было сокращено около 6 тысяч человек. Все это было ликвидировано, стало ненужным. Надо было только пиломатериал.

Напомним, что глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин заявил, что охрана ленточных боров Алтайского края от вырубок должна быть усилена. В частности, в ближайшее время их выделят в отдельную территорию с особыми правилами ведения лесного хозяйства.

Местные экологи давно просили пересмотреть принципы ведения лесного хозяйства в Алтайском крае. В частности, пересмотреть возраст рубки леса: в 2008 году его снизили — теперь рубить сосну на Алтае можно в возрасте 101 год.

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