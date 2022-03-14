Экономист: без каких российских товаров Западу будет тяжело

Как заявила Максакова агентству «Прайм», Запад не выживет без российских металлов и удобрений.
По словам Марии Максаковой, возможное ограничение (или запрет) на экспорт удобрений разбалансирует продовольственный рынок. Причем не только европейский, но и общемировой. Это вызовет дефицит и подорожание продуктов.
Россия входит в ТОП-5 ведущих мировых производителей удобрений и экспортирует две трети продукции.
«На Россию приходится порядка 10−12% мирового экспорта никеля, 13% титана и 40% палладия», — сказала Максакова.
Максакова отметила, что российские контрсанкции могут затронуть никель, палладий, алюминий, а также другие металлы и сырьевые товары.
«Запрет на экспорт палладия может негативно сказаться на европейском автомобилестроении, так как данный металл используется в катализаторах для очистки выхлопных газов. Запрет на экспорт никеля и кобальта может повысить издержки производства электромобилей», — уточнила эксперт.