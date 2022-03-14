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Экономика

Экономист: без каких российских товаров Западу будет тяжело

Мария Максакова, и.о. заведующего кафедрой международных отношений и внешнеэкономических связей МГИМО, рассказала, без каких товаров из России не выживет Запад.

Продукты. Цены. Магазин.
Продукты. Цены. Магазин.
unsplash.com
1
Без каких товаров из России не выживет Запад?

Как заявила Максакова агентству «Прайм», Запад не выживет без российских металлов и удобрений.

2
Запад может лишиться удобрений из России: чем это грозит?

По словам Марии Максаковой, возможное ограничение (или запрет) на экспорт удобрений разбалансирует продовольственный рынок. Причем не только европейский, но и общемировой. Это вызовет дефицит и подорожание продуктов.

3
Сколько удобрений экспортирует Россия?

Россия входит в ТОП-5 ведущих мировых производителей удобрений и экспортирует две трети продукции.

Удобрения.
Удобрения.
СС0
4
А какие металлы экспортирует Россия?

«На Россию приходится порядка 10−12% мирового экспорта никеля, 13% титана и 40% палладия», — сказала Максакова.

5
Как контрсанкции по металлу могут повлиять на Запад и его экономику?

Максакова отметила, что российские контрсанкции могут затронуть никель, палладий, алюминий, а также другие металлы и сырьевые товары.

Запреты. Санкции.
Запреты. Санкции.
Pixabay.com

«Запрет на экспорт палладия может негативно сказаться на европейском автомобилестроении, так как данный металл используется в катализаторах для очистки выхлопных газов. Запрет на экспорт никеля и кобальта может повысить издержки производства электромобилей», — уточнила эксперт.

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