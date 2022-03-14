Экономист: без каких российских товаров Западу будет тяжело

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Как контрсанкции по металлу могут повлиять на Запад и его экономику?

Максакова отметила, что российские контрсанкции могут затронуть никель, палладий, алюминий, а также другие металлы и сырьевые товары.

Запреты. Санкции. Pixabay.com

«Запрет на экспорт палладия может негативно сказаться на европейском автомобилестроении, так как данный металл используется в катализаторах для очистки выхлопных газов. Запрет на экспорт никеля и кобальта может повысить издержки производства электромобилей», — уточнила эксперт.