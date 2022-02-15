Экономист назвал хитрость, позволяющую увеличить пенсию работающим пенсионерам

Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский рассказал « Прайму », что теоретически есть способ работать и получить индексацию пенсии.

Гиринский напомнил, что фиксированная часть страховой пенсии, а также индивидуальный пенсионный коэффициент не индексируются с 2016 года.

«Если пенсионер работает, то пенсия не индексируется, однако по выходу на пенсию пенсионер получает индексацию. Конечно, есть, теоретически, путь получить индексацию в процессе работы. Для этого можно уволиться и, получив индексацию, снова пойти работать», — отметил эксперт.

Однако на практике, по его мнению, такой способ довольно сложно осуществить.

«Одно из основных препятствий — пенсионеру крайне сложно, если вообще возможно, устроиться на работу, а устроиться на нее официально и еще с большой зарплатой — невероятное везение», — пояснил Гиринский.

Ранее altapress.ru рассказал, как узнать, какую пенсию получит пенсионер после увольнения и стоит ли ему возвращаться на рабочее место.