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Как узнать, какую пенсию получит пенсионер после увольнения и стоит ли ему возвращаться на рабочее место

Для работающего пенсионера самый быстрый способ повысить пенсию — уволиться. И чем дольше он трудился после оформления своей пенсии, тем больше получит после увольнения. Правда, уйдя с работы, человек теряет зарплату — поэтому-то некоторые наши сограждане, выждав время и получив прибавку, возвращаются на рабочее место. Кадров не хватает — и пенсионеров, людей не требовательных, нынче «отрывают с руками». На вопросы, связанные с переходом работающего пенсионера в статус неработающего и обратно, ответили в отделении ПФР по Алтайскому краю.

Деньги, пенсионное удостоверение.
Деньги, пенсионное удостоверение.
Altapress.ru

Напомним, индексацию пенсий — то есть, по сути, корректировку в связи с ростом цен — работающим пенсионерам отменили с 1 января 2016 года. С этого времени пенсия у этой категории пожилых людей все больше отстает от пенсий тех, кто отдыхает.

Между тем, «виртуально», в личном кабинете, она индексируется. А вот получить пенсию со всеми индексациями можно только после увольнения. Отсюда наши вопросы.

1 Как узнать, какую пенсию ты получишь после увольнения?

Узнать установленный размер пенсии с учетом индексации можно, заказав справку о назначенной пенсии:

  • в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда РФ;
  • на госуслугах — на Едином портале государственных и муниципальных услуг при наличии подтвержденной учетной записи;
  • при личном обращении в клиентскую службу по месту жительства. Записаться на прием в ПФР можно через спецаильный сервис.
Портал госуслуг
Портал госуслуг
Скриншот gosuslugi.ru
2 Нужно ли пенсионеру писать заявление в ПФР о том, что он уволился?

Нет. Возобновление индексации пенсии после увольнения происходит в беззаявительном порядке на основании сведений, поступающих от работодателей. С 1 января 2022 года пенсионерам не нужно сообщать об увольнении в ПФР.

1 числа месяца, следующего за месяцем увольнения, Пенсионный фонд самостоятельно назначит (или возобновит) федеральную социальную доплату, если ее выплата была приостановлена в связи с трудоустройством.

Важное условие получения федеральной доплаты: доход неработающего пенсионера не превышает прожиточный минимум, установленный в регионе. В Алтайском крае на 2022 год он составляет 10 396 рублей.

Пенсионный фонд, логотип.
Пенсионный фонд, логотип.
3 Через какое время пенсионер, уволившийся с работы, получит пенсию с учетом предыдущих индексаций?

При прекращении пенсионером работы суммы пенсии выплачиваются с учетом всех увеличений и индексаций, которые имели место в период трудовой деятельности, с 1-го числа месяца, следующего за месяцем прекращения работы.

Решение о выплате сумм страховой пенсии с учетом индексации выносится в месяце, следующем за месяцем, в котором ПФР получены сведения от страхователя.

Например, при прекращении пенсионером работы в феврале страхователь (работодатель) в марте представит сведения как на работающего пенсионера, в апреле — как на неработающего.

В мае отделение ПФР примет решение о выплате пенсии с марта с учетом индексации. Выплата пенсии с учетом пропущенных индексаций будет произведена в июне — с доплатой с марта по май.

Вопрос и ответ дня.
Вопрос и ответ дня.
vk.com/pfraltaikrai
Вопрос и ответ дня.
Вопрос и ответ дня.
vk.com/pfraltaikrai
4 Если ты через какое-то время вновь устроился на работу, уберут ли у тебя дополнительную сумму?

Нет. Если пенсионер после индексации пенсии устроится на работу, размер его страховой пенсии уменьшен не будет, пенсия будет выплачиваться в том размере, который был рассчитан на день, предшествующий дню возобновления работы.

5 Как долго пенсионер должен не работать после увольнения, чтобы получить индексацию пенсии как неработающий пенсионер?

Правилами предоставления сведений по форме СЗВ-М определено, что такие сведения предоставляются на всех застрахованных лиц, которые состояли в трудовых отношениях с работодателем в отчетном месяце не менее 1 дня.

Следовательно, чтобы получить право на индексацию пенсии как неработающему пенсионеру, необходимо не состоять в трудовых отношениях хотя бы один полный месяц (с 1 числа по 31 число включительно).

Например, если увольнение оформлено 29 марта, то следующий прием должен наступить не ранее 1 мая.

Подпись. Писать.
Подпись. Писать.
СС0
6 Пенсионерка уволилась с официальной работы и устроилась сиделкой — получает доход наличными. Считается ли она работающей?

Если наниматели пенсионерки-сиделки вступят в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию по п.2 ч.1 ст. 29 Федерального закона от 17.12.2001 № 167-ФЗ, то пенсионерка приобретет статус работающей.

7 Неработающий пенсионер сдает жилье и получает доход. Не потеряет ли он право на индексацию пенсии?

Поскольку данный вид дохода не относится к видам доходов, с которых необходимо уплачивать страховые взносы, то пенсионер не утратит право на ежегодную индексацию пенсии. Но об этом доходе пенсионер должен заявить в налоговые органы.

Ранее altapress.ru сообщал, что пенсионер, получающий такой доход, может потерять право на ряд социальных выплат. Его доход может оказаться слишком большим, чтобы назначать эти выплаты.

Пенсионеры.
Пенсионеры.
СС0
8 Пенсионер зарегистрировался как самозанятый. Он считается работающим или нет?

В рамках налогового законодательства самозанятые не обязаны платить страховые взносы в ПФР. При этом законодатель предоставил им право самостоятельно решать — хотят ли они стать частью системы обязательного пенсионного страхования (ОПС) или нет.

Статьей 29 Федерального закона от 17.12.2001 № 167-ФЗ для данной категории предусмотрено право добровольно вступить в правоотношения по ОПС.

Поскольку пенсионер уже реализовал свое право на страховую пенсию, то он может не вступать в добровольные правоотношения по ОПС, а для пенсионной системы он будет иметь статус неработающего.

Пенсионер. Пенсия.
Пенсионер. Пенсия.
СС0.

Депутат Госдумы Оксана Дмитриева подсчитала: если бы индексация работающим пенсионерам сохранилась, к 2022 году средняя пенсия у них была бы на 6 189 рублей больше, сообщила она в телеграм-канале.

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