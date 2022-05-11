11 мая
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Экономика

Экономист назвал признаки, дающие надежду на снижение цен

Специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов рассказал «Прайму», почему вскоре могут снизиться цены.

Покупатели в магазине.
Покупатели в магазине.
Дмитрий Кудрявцев

Вавилов отметил, что на снижение цен влияют — уменьшение темпов инфляции, позитивные новости о восстановлении логистических цепочек и льготы, и любые послабления в части санкций, налогов или проверок бизнеса.

Например, снижение инфляции — это признак того, что рост цен постепенно замедляется, и в некоторых товарных группах ценник начинает снижаться, особенно если речь идет о сезонных товарах типа фруктов и овощей.

«Фактор восстановления логистических цепочек говорит о том, что расходы на грузоперевозки снижаются, тем самым снижая себестоимость товара», — отметил эксперт.

Проверки бизнеса также могут заставить продавцов сбросить цену, поскольку происходит контроль за отсутствием картельных сговоров или умышленным получением сверхприбыли в кризисное время.

Налоговые субсидии также должны положительно влиять на ценообразование, а снятие санкций, которое ожидается в будущем, вернет на рынок конкуренцию во многих отраслях и заставит поставщиков заново формировать цены.

Ранее altapress.ru рассказал, сколько стоит наличный доллар в Барнауле и влияет ли курс на цены.

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