Экономист назвал признаки, дающие надежду на снижение цен

Вавилов отметил, что на снижение цен влияют — уменьшение темпов инфляции, позитивные новости о восстановлении логистических цепочек и льготы, и любые послабления в части санкций, налогов или проверок бизнеса.
Например, снижение инфляции — это признак того, что рост цен постепенно замедляется, и в некоторых товарных группах ценник начинает снижаться, особенно если речь идет о сезонных товарах типа фруктов и овощей.
«Фактор восстановления логистических цепочек говорит о том, что расходы на грузоперевозки снижаются, тем самым снижая себестоимость товара», — отметил эксперт.
Проверки бизнеса также могут заставить продавцов сбросить цену, поскольку происходит контроль за отсутствием картельных сговоров или умышленным получением сверхприбыли в кризисное время.
Налоговые субсидии также должны положительно влиять на ценообразование, а снятие санкций, которое ожидается в будущем, вернет на рынок конкуренцию во многих отраслях и заставит поставщиков заново формировать цены.
Ранее altapress.ru рассказал, сколько стоит наличный доллар в Барнауле и влияет ли курс на цены.