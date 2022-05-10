Сколько стоит наличный доллар в Барнауле и влияет ли курс на цены

Курс доллара сообщают не сразу
Наличный доллар по каким-то причинам можно купить не во всех банках. В одном из банковских офисов даже сказали, что до сентября это вообще невозможно, хотя с 18 апреля Банк России разрешил продавать наличную валюту.
Курс, по которому ее можно приобрести, в банках не обозначен публично, как это было раньше. По крайней мере, altapress.ru табло с курсами обнаружить не удалось.
О том, какой сегодня курс доллара, сразу не смогли сообщить и в кассе того банка, где наличный доллар удалось обнаружить (это Сбер). О нем рассказали только после начала оформления покупки.
В итоге выяснилось, что за 1 доллар надо заплатить 88,06 рублей. При этом курс покупки онлайн составлял в тот момент 77,39 рублей. То есть наличные продаются почти на 14% дороже, чем по безналу.
В московских банках в среднем можно приобрести наличные доллары можно за 72−85 рублей, сообщили «Известия» накануне выходных.
Прогноз курса рубля к доллару
Напомним, в первый день после начала спецоперации в Украине курс доллара на бирже подскочил до исторического максимума в 89,6 рублей, а евро — до 99,99 рублей. В банках Барнаула его можно было купить по курсу более 100 рублей.
В дальнейшем произошло укрепление биржевого курса рубля. Спрос импортеров на иностранную валюту сильно сократился из-за санкций, а предложение доллара весьма велико — в этом и была причина укрепления.
Однако, как считает экономист Сергей Хестанов, доллар по 66 рублей не означает, что в магазинах подешевеют айфоны и прочая техника, цитирует его NGS24.ru.
«Старые закономерности, которые связывали курс доллара и рубля с ценами, они сломаны. А новые только начинают формироваться», — сказал экономист.