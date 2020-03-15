Экономист предсказал волну дефолтов в ближайшее время

Несколько стран в ближайшее время, скорее всего, объявят дефолт. Так считает руководитель отдела рынков в J.P. Morgan International Дэвид Стаббс.

В интервью порталу «Зеркало недели» экономист рассказал, что в скоро несколько стран объявят дефолт, как это недавно сделал Ливан. Экономист не уточнил, какие страны имеет в виду.

Штрафы за невыполнение обязательств перед кредиторами стали ниже, поэтому дефолт сам по себе является проблемой тех, кто дал средства в долг, добавил он.

«Проблема страны, как правило, не в самом дефолте, а в его причинах. Если экономика оказалась на пороге дефолта, если даже мысль о нем появилась, очевидно, что эта экономика уже в стрессе», — добавил Стаббс.

Как ранее сообщал altapress.ru, Центробанк РФ понизил с 14 марта (на выходные и понедельник, 16 марта) официальный курс доллара США на 84 копейки до 73,1882 рубля.