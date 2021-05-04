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Экономика

Экономист рассказал, когда может рухнуть доллар

Ведущий научный сотрудник МГУ, доктор экономических наук Андрей Колганов назвал условие обрушения американской валюты.

Доллары.
Доллары.
СС0

По его словам, отказ России от доллара, скорее всего, не повлияет на его судьбу, поскольку страна не является самым главным торговым партнером США, пишет «Вечерняя Москва».

«Доля России в общемировой торговле, опирающейся на доллар, не настолько велика», — пояснил эксперт.

Однако у доллара могут начаться серьезные проблемы в случае отказа от него крупных мировых экономических игроков — стран Евросоюза, Китая, Индии и Бразилии, считает эксперт. Он также подчеркнул, что переход стран на взаимные расчеты в национальных валютах также может ударить по США, пишет Lenta.ru.

Колганов добавил — конкурентом американской валюте в качестве резервного платежного средства может стать китайский юань или валюты других государств.

В марте глава МИД РФ Сергей Лавров предложил отказаться от доллара в пользу национальных валют. Дипломат сообщил об этом в интервью китайским СМИ.

А спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия постепенно уходит от зависимости от доллара, наращивает переход на национальные валюты в двусторонних торгово-экономических связях со многими странами.

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