Лавров предложил отказаться от доллара в пользу национальных валют

«Нам нужно снижать санкционные риски путём перехода к расчётам в национальных валютах и в мировых валютах, альтернативных доллару», — сказал Сергей Лавров.
Далее издание пишет: министр в своей речи подчеркнул, что необходимо также отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем.
По словам политика и дипломата, «западные партнеры России нацелены на сохранение своего доминирования за счет сдерживания развития других стран».
Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия постепенно уходит от зависимости от доллара, наращивает переход на национальные валюты в двусторонних торгово-экономических связях со многими странами.
А чуть позднее российские аналитики призвали соотечественников ослабевшие на тот момент евро и доллары, чтобы заработать на колебаниях курса.