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Экономика

Лавров предложил отказаться от доллара в пользу национальных валют

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости снижать санкционные риски, переходя к расчетам в национальных или альтернативных доллару валютах. Как утверждаем издание RT, дипломат сообщил об этом в интервью китайским СМИ.

Долги. Деньги.
Долги. Деньги.
altapress.ru

«Нам нужно снижать санкционные риски путём перехода к расчётам в национальных валютах и в мировых валютах, альтернативных доллару», — сказал Сергей Лавров.

Далее издание пишет: министр в своей речи подчеркнул, что необходимо также отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем.

Финансовый кризис, падение курса, рубль, доллар
Финансовый кризис, падение курса, рубль, доллар
Олег Богданов

По словам политика и дипломата, «западные партнеры России нацелены на сохранение своего доминирования за счет сдерживания развития других стран».

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия постепенно уходит от зависимости от доллара, наращивает переход на национальные валюты в двусторонних торгово-экономических связях со многими странами.

А чуть позднее российские аналитики призвали соотечественников ослабевшие на тот момент евро и доллары, чтобы заработать на колебаниях курса.

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