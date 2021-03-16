Россиянам посоветовали скупать «ослабевшие» евро и доллары, чтобы заработать на «усилившимся» рубле

Эксперты рассказали РИА «Новости» , что стоимость доллара падает и должна достигнуть отметки в 72 рубля, что дает шанс заработать на колебании курса валют.

В понедельник, 15 марта, рубль обновил многомесячные максимумы к доллару и евро, которые опускались соответственно до 72,9 рубля (минимум с декабря 2020 года) и до 86,97 рубля (минимум с августа 2020 года).

Аналитики подчеркнули, что текущие курсовые уровни могут представлять неплохую возможность для покупки на среднесрочную перспективу.

Андрей Верников из компании «Универ Капитал» отметил, что рубль по отношению к доллару укрепляется шесть торговых сессий подряд, и мало предпосылок для его ослабления.

Владимир Евстифеев из банка «Зенит» пояснил, что текущее укрепление рубля обеспечено преимущественно высокими ценами на нефть, которые позволили отодвинуть на второй план санкционные риски.

«Однако, несмотря на весь позитив, ситуация выглядит шаткой. Уровень нефтяных цен может скорректироваться вниз, поскольку закладывает радужную перспективу, которая может не реализоваться. Санкционная тема также может вернуться в число основных драйверов для российской валюты, заставив ее ослабевать. Общий риск для „развивающихся валют“ — рост базовых доходностей госбумаг США, который забирает часть капитала из экономик этих стран», — полагает он.

Таким образом, уверен эксперт, текущие высокие обменные курсы рубля представляют неплохую возможность для покупки ослабевшей валюты — на среднесрочную перспективу.

Деньги , рубли. CC0

Финансовый советник Анна Харченко рассказала «Прайму», что прежде чем вложиться в рубль в момент роста, нужно определить причины его укрепления и проанализировать, как долго он будет расти. И только потом, оценив риски, подумать о заработке.

«Если период очень короткий, при этом вы инвестор, а не трейдер, то лучше вообще не реагировать на колебания курса и придерживаться своей стратегии инвестирования. Торговля фьючерсами несет очень высокие риски», — предупредила она.

Эксперт напомнила, что сейчас на рубль влияет ослабление рисков санкций и растущая нефть. Если ориентироваться на нефть, то можно обратить внимание на акции российских нефтяных компаний. В этом случае можно заработать на дивидендах и росте курсовой стоимости.

Другой способ — инвестировать в государственные облигации и корпоративные долги российских компаний. Они менее доходны, чем акции, но принесут больше, чем банковский депозит. Также можно купить иностранную валюту — доллар и евро.

Ранее россиянам рассказали, что доллар «обвалится» к концу апреля, а рубль «окрепнет» на фоне нефти и НДС.