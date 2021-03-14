Доллар упадет к концу апреля. Эксперт спрогнозировал укрепление рубля на фоне нефти и НДС

Кузнецов отметил, что в середине апреля доллар укрепит свои позиции и может вырасти до 75−76 рублей.
«Далее произойдет обвал американской валюты почти до 71 рубля», — спрогнозировал эксперт.
По его мнению, такая же судьба ждет и евро, стоимость которого в апреле не превысит 85−86 рублей.
Аналитик пояснил, что рубль укрепляет позиции на фоне роста цен на нефтепродукты — это играет на пользу, как и начало налогового периода и ожидающиеся в апреле выплаты по НДС.
Впрочем, добавил Кузнецов, укреплению рубля продолжают мешать западные санкции, иначе бы доллар и евро стоили бы 67 и 78 рублей.
Ранее сообщали, что Россия постепенно избавится от долларовой зависимости.