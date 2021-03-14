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Экономика

Доллар упадет к концу апреля. Эксперт спрогнозировал укрепление рубля на фоне нефти и НДС

Финансовый аналитик Андрей Кузнецов спрогнозировал обвал курса доллара к концу апреля, сообщает «Вечерняя Москва».

Доллары.
Доллары.
unsplash.com

Кузнецов отметил, что в середине апреля доллар укрепит свои позиции и может вырасти до 75−76 рублей.

«Далее произойдет обвал американской валюты почти до 71 рубля», — спрогнозировал эксперт.

По его мнению, такая же судьба ждет и евро, стоимость которого в апреле не превысит 85−86 рублей.

Аналитик пояснил, что рубль укрепляет позиции на фоне роста цен на нефтепродукты — это играет на пользу, как и начало налогового периода и ожидающиеся в апреле выплаты по НДС.

Впрочем, добавил Кузнецов, укреплению рубля продолжают мешать западные санкции, иначе бы доллар и евро стоили бы 67 и 78 рублей.

Ранее сообщали, что Россия постепенно избавится от долларовой зависимости.

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