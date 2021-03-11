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Экономика

Переходим на юань: Россия избавится от долларовой зависимости

Россия постепенно избавится от долларовой зависимости, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, сообщает РИА Новости.

Чемодан долларов.
Чемодан долларов.
СС0

Так, планируется переход на национальные валюты в двусторонних торгово-экономических связях со многими странами, в том числе в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«Россия последовательно уходит от зависимости от доллара. Например, в рамках ЕАЭС у нас расчеты в национальных валютах выросли до 74%. Планомерно наращиваем торговлю в национальных валютах с Китаем, Турцией», — сказал Володин.

Ранее Минфин сообщил, что Россия изменила структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ), снизив долю активов в долларе и евро с 45 до 35%, пишет Lenta.ru. Также российский дипломат призвал срочно избавиться от долларовой зависимости.

«Нам нужно дистанцироваться от финансовой и экономической системы США и избавиться от зависимости от этого ядовитого источника постоянных враждебных действий … Нам нужно сократить роль доллара в любых операциях», — сказал замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

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