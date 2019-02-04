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Экономика

Экономисты оценили вероятность, что доллар «взлетит» до 85 рублей

Вероятность роста курса доллара до 85 рублей крайне мала и не превышает одного процента. Об этом «Российской газете» сообщил аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Доллары.
Доллары.
СС0

По мнению специалиста, такое падение рубля возможно только в случае полномасштабного мирового кризиса, который ударит по спросу на сырье и вызовет волну бегства инвесторов из рискованных активов.

В январе курс рубля вырос на более чем 6 процентов по отношению к доллару.

Ранее российский премьер-министр Дмитрий Медведев во время выступления на Гайдаровском форуме в РАНХиГС выразил мнение, что тенденция отказа стран мира от расчетов в долларах будет нарастать. По его мнению, дедолларизацию своими действиями провоцируют сами Соединенные Штаты.

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