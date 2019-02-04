Экономисты оценили вероятность, что доллар «взлетит» до 85 рублей

Вероятность роста курса доллара до 85 рублей крайне мала и не превышает одного процента. Об этом « Российской газете » сообщил аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

По мнению специалиста, такое падение рубля возможно только в случае полномасштабного мирового кризиса, который ударит по спросу на сырье и вызовет волну бегства инвесторов из рискованных активов.

В январе курс рубля вырос на более чем 6 процентов по отношению к доллару.

Ранее российский премьер-министр Дмитрий Медведев во время выступления на Гайдаровском форуме в РАНХиГС выразил мнение, что тенденция отказа стран мира от расчетов в долларах будет нарастать. По его мнению, дедолларизацию своими действиями провоцируют сами Соединенные Штаты.