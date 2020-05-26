Экс-директору скандально известной компании Барнаула простили почти 200 млн рублей

Заявление о банкротстве Алферов подал в 2018 году из-за неисполненных обязательств на сумму 249 067 868 рублей, началась реализация имущества должника.

На торгах продали объект незавершенного строительства (нежилое здание в 5,7 кв. м), земельный участок (для размещения лыжной базы в 33 273 кв. м), расположенные в селе Зимари Калманского района, а также долю в уставном капитале компании «Альфа-Центр Геопроблем».

Вместе с тем в ходе процедуры банкротства в реестр включены требования кредиторов на общую сумму 189 174 708 рублей, но они удовлетворены лишь на 0,51%, так как указанное имущество было реализовано на 964 741 рублей.

Суд освободил Игоря Алферова от дальнейшего исполнения требований кредиторов.

Как ранее писал altapress.ru, признать себя банкротом требовала и Любовь Алферова, супруга и второй соучредитель компании «Альфа-Инвест».

Строительство. Строительный кран. altapress.ru

Чем известен Игорь Алферов

Игорь и Любовь Алферовы — соучредители компании «Альфа-Инвест». По данным портала «За честный бизнес», она зарегистрирована в 2000 году в Барнауле. Алферов был ее гендиректором. В 2008 году его избрали депутатом Барнаульской гордумы от «Единой России». Он шесть раз был признан директором года в Алтайском крае.

К 2010 году его компания «Альфа-Инвест», возводившая в Барнауле три многоэтажных жилых дома (на Павловском тракте, 203 и 221 и ул. Пионеров, 1), заморозила строительство. Наиболее популярное в СМИ объяснение — ей помешал мировой финансовый кризис, из-за изменившихся условий компания не смогла вернуть кредиты,. Тогда же сообщалось: Алферов лично должен банкам около 600 млн рублей, но имущества у него нет.

Покупатели жилья в недостроенных домах проводили пикеты. В итоге объекты передали другим застройщикам — завершить их удалось только в 2014—2015 годах. А компания «Альфа-Инвест» признана банкротом и в 2015 году была ликвидирована.