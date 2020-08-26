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Экономика

Экс-директор Барнаульского молочного комбината возглавил крупный фармзавод

Депутат АКЗС, бывший руководитель Барнаульского молочного комбината Александр Балушкин стал генеральным директором бийского завода «Алтайвитамины», пишет «Политсибру» со ссылкой на источник.

Александр Балушкин.
Александр Балушкин.
Анна Зайкова, altapress.ru

В «Спарк-Интерфакс» он уже указан как топ-менеджер компании. Ранее этот пост занимал Юрий Кошелев.

Интересно, что еще месяц назад, когда источники говорили о возможном назначении Балушкина на эту должность, сам он отказывался комментировать и говорил, что впервые такое слышит.

Журналисты попытались связаться с ним вновь, но телефон депутата выключен.

«Алтайвитамины» производят лекарственные средства и товары парафармацевтики на основе природного сырья.

Ранее сообщалось, что министерство науки и высшего образования РФ требует от предприятия вернуть в федеральный бюджет крупную субсидию — почти 50 млн рублей.

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