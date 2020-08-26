Экс-директор Барнаульского молочного комбината возглавил крупный фармзавод

Депутат АКЗС, бывший руководитель Барнаульского молочного комбината Александр Балушкин стал генеральным директором бийского завода «Алтайвитамины», пишет «Политсибру» со ссылкой на источник.

В «Спарк-Интерфакс» он уже указан как топ-менеджер компании. Ранее этот пост занимал Юрий Кошелев.

Интересно, что еще месяц назад, когда источники говорили о возможном назначении Балушкина на эту должность, сам он отказывался комментировать и говорил, что впервые такое слышит.

Журналисты попытались связаться с ним вновь, но телефон депутата выключен.

«Алтайвитамины» производят лекарственные средства и товары парафармацевтики на основе природного сырья.

Ранее сообщалось, что министерство науки и высшего образования РФ требует от предприятия вернуть в федеральный бюджет крупную субсидию — почти 50 млн рублей.