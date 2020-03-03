Федеральное министерство требует от алтайской фармкомпании вернуть в бюджет 50 млн рублей

Верните деньги добровольно
Производитель многих популярных в народе препаратов (к примеру, облепихового масла, ингалипта, холосаса) получил из федерального бюджета субсидию в сумме 49,7 млн рублей.
Деньги фармкомпании перечислили в 2018 году по договору, заключенному с Минобрнауки РФ годом раньше, следует из информации портала «Электронный бюджет». А уже в июне 2019 года министерство потребовало эти деньги вернуть.
10 июня в «Алтайвитамины» поступило грозное извещение, подписанное замминистра Мариной Бобровской. В нем сообщалось о расторжении договора в одностороннем порядке.
Чиновники требовали вернуть 49,7 млн рублей, а если компания не сделает это добровольно, Минобрнауки взыщет деньги в суде.
В чем суть договора
Минобрнауки и «Алтайвитамины» заключили договор о создании высокотехнологичного производства сальбутамола в аэрозольной форме (противоастматический препарат) в кооперации с АлтГУ.
Предполагалось, что бюджетную субсидию фармкомпания направит на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, проводимые учеными АлтГУ и Института общей и неорганической химии РАН.
Со стороны фармкомпании договор с федеральным министерством подписал гендиректор Юрий Кошелев.
Условия договора
Надо сказать, что субсидию выделили на вполне определенных условиях.
Во-первых, в 2018—2019 годах она обязалась создать производство т довести объем выпуска новой продукции до 40,75 млн рублей в 2020 году.
Во-вторых, АлтГУ совместно с академическим институтом должны были выполнить за этот период 90% научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
В третьих, фармкомпания обязалась вложить в реализацию проекта собственные средства — не меньше выделенных бюджетных инвестиций.
В договоре стороны оговорили и другие вполне конкретные показатели, которые надо достигнуть.
К примеру, к разработкам фармкомпания обязалась ежегодно привлекать по девять молодых ученых, 15 студентов, а также аспирантов и инженерно-технических работников. По итогам работы ученые должны были опубликовать 19 научных публикаций.
Ответственность получателя субсидии
В договоре также указано: в случае неисполнения целей и условий субсидия возвращается в бюджет. Существенным нарушением условий является также непредставление ответов и информации о реализации проекта.
Но какое именно из этих условий не выполнено, пока неясно. В извещении причиной расторжения называют «невозможность реализации проекта на условиях, предусмотренных договором».
Марина Боровская также сообщила: если «Алтайвитамины» откажутся возвращать субсидию, министерство будет взыскивать ее в суде. Это и было сделано.
Минобрнауки РФ подало заявление в арбитражный суд 13 января 2020 года. Согласно первым опубликованным судебным документам, фармкомпания требования Минобрнауки не признает.
С кого еще взыскали бюджетные деньги
Вообще же, требования госорганов вернуть бюджетные деньги из-за невыполнение условий — давно не редкость.
В декабре 2019 года алтайский минсельхоз добился решения суда о возврате гранта 3 млн рублей, выделенного фермеру из Топчихинского района Алексею Милованову на развитие семейной животноводческой фермы.
Фермер в ноябре 2019 года вообще не имел сельхозживотных, сообщалось на суде.
В 2019 году минсельхоз судился и по поводу возврата неправильно оформленных субсидий — от аграриев требовали вернуть деньги, полученные еще в 2014—2016 годах.
«Повезло» и самому алтайскому минсельхозу. Казначейство пришло к выводу, что министерство не соблюдало условия софинансирования федеральных субсидий в 2015—2016 годах. И со счета минсельхоза «сняли» в бесспорном порядке 38 млн рублей.
Доказать, что нарушений не было, алтайскому ведомству пока не удалось, иск оно проиграло. Но продолжает судиться.
Что такое «Алтайвитамины»
«Алтайвитамины» производит лекарственные средства, БАДы, косметику и продукты функционального питания. Директор — Юрий Кошелев.
По данным из отчета, в 2018 году фармкомпания реализовала продукцию на 1,7 млрд рублей, получила чистую прибыль — 77 млн рублей. Среднесписочная численность персонала: 897 человек, средняя зарплата — 34,4 тыс. рублей в месяц.
Сайт компании сообщил, что осенью 2019 года контрольный пакет ее акций приобрел концерн «Арнест», крупнейший производитель хозяйственно-бытовой и парфюмерно-косметической продукции.
Сайт компании «Арнест» эту информацию не продублировал, сервис Kartoteka.ru пока также не дает сведений, что «Алтайвитамины» являются дочерней структурой.