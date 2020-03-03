Федеральное министерство требует от алтайской фармкомпании вернуть в бюджет 50 млн рублей

Министерство науки и высшего образования РФ требует от бийского предприятия «Алтайвитамины» вернуть в федеральный бюджет крупную субсидию — почти 50 млн рублей. Средства выделили фармкомпании на определенных условиях. Однако федеральные чиновники пришли к выводу: на этих условиях реализовать проект, на который дали деньги налогоплательщиков, невозможно.

Верните деньги добровольно

Производитель многих популярных в народе препаратов (к примеру, облепихового масла, ингалипта, холосаса) получил из федерального бюджета субсидию в сумме 49,7 млн рублей.

Деньги фармкомпании перечислили в 2018 году по договору, заключенному с Минобрнауки РФ годом раньше, следует из информации портала «Электронный бюджет». А уже в июне 2019 года министерство потребовало эти деньги вернуть.

10 июня в «Алтайвитамины» поступило грозное извещение, подписанное замминистра Мариной Бобровской. В нем сообщалось о расторжении договора в одностороннем порядке.

Чиновники требовали вернуть 49,7 млн рублей, а если компания не сделает это добровольно, Минобрнауки взыщет деньги в суде.

На предприятии «Алтайвитамины». Анна Зайкова.

В чем суть договора

Минобрнауки и «Алтайвитамины» заключили договор о создании высокотехнологичного производства сальбутамола в аэрозольной форме (противоастматический препарат) в кооперации с АлтГУ.

Предполагалось, что бюджетную субсидию фармкомпания направит на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, проводимые учеными АлтГУ и Института общей и неорганической химии РАН.

Со стороны фармкомпании договор с федеральным министерством подписал гендиректор Юрий Кошелев.

Условия договора

Надо сказать, что субсидию выделили на вполне определенных условиях.

Во-первых, в 2018—2019 годах она обязалась создать производство т довести объем выпуска новой продукции до 40,75 млн рублей в 2020 году.

На предприятии «Алтайвитамины». Анна Зайкова.

Во-вторых, АлтГУ совместно с академическим институтом должны были выполнить за этот период 90% научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

В третьих, фармкомпания обязалась вложить в реализацию проекта собственные средства — не меньше выделенных бюджетных инвестиций.

В договоре стороны оговорили и другие вполне конкретные показатели, которые надо достигнуть.

К примеру, к разработкам фармкомпания обязалась ежегодно привлекать по девять молодых ученых, 15 студентов, а также аспирантов и инженерно-технических работников. По итогам работы ученые должны были опубликовать 19 научных публикаций.

На предприятии «Алтайвитамины». Анна Зайкова.

Ответственность получателя субсидии

В договоре также указано: в случае неисполнения целей и условий субсидия возвращается в бюджет. Существенным нарушением условий является также непредставление ответов и информации о реализации проекта.

Но какое именно из этих условий не выполнено, пока неясно. В извещении причиной расторжения называют «невозможность реализации проекта на условиях, предусмотренных договором».

Марина Боровская также сообщила: если «Алтайвитамины» откажутся возвращать субсидию, министерство будет взыскивать ее в суде. Это и было сделано.

На предприятии «Алтайвитамины». Анна Зайкова.

Минобрнауки РФ подало заявление в арбитражный суд 13 января 2020 года. Согласно первым опубликованным судебным документам, фармкомпания требования Минобрнауки не признает.

С кого еще взыскали бюджетные деньги

Вообще же, требования госорганов вернуть бюджетные деньги из-за невыполнение условий — давно не редкость.

В декабре 2019 года алтайский минсельхоз добился решения суда о возврате гранта 3 млн рублей, выделенного фермеру из Топчихинского района Алексею Милованову на развитие семейной животноводческой фермы.

Фермер в ноябре 2019 года вообще не имел сельхозживотных, сообщалось на суде.

Арбитражный суд Алтайского края. Altapress.ru

В 2019 году минсельхоз судился и по поводу возврата неправильно оформленных субсидий — от аграриев требовали вернуть деньги, полученные еще в 2014—2016 годах.

«Повезло» и самому алтайскому минсельхозу. Казначейство пришло к выводу, что министерство не соблюдало условия софинансирования федеральных субсидий в 2015—2016 годах. И со счета минсельхоза «сняли» в бесспорном порядке 38 млн рублей.

Доказать, что нарушений не было, алтайскому ведомству пока не удалось, иск оно проиграло. Но продолжает судиться.

На предприятии «Алтайвитамины». Анна Зайкова.

Что такое «Алтайвитамины»

«Алтайвитамины» производит лекарственные средства, БАДы, косметику и продукты функционального питания. Директор — Юрий Кошелев.

По данным из отчета, в 2018 году фармкомпания реализовала продукцию на 1,7 млрд рублей, получила чистую прибыль — 77 млн рублей. Среднесписочная численность персонала: 897 человек, средняя зарплата — 34,4 тыс. рублей в месяц.

Сайт компании сообщил, что осенью 2019 года контрольный пакет ее акций приобрел концерн «Арнест», крупнейший производитель хозяйственно-бытовой и парфюмерно-косметической продукции.

Сайт компании «Арнест» эту информацию не продублировал, сервис Kartoteka.ru пока также не дает сведений, что «Алтайвитамины» являются дочерней структурой.