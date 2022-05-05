Экс-глава ЦБ призвал запретить выдавать россиянам новые кредиты до погашения старых

Кредитным учреждениям не нужно выдавать новые займы гражданам, которые уже имеют на руках один кредит — потребительский, ипотеку, кредитную карту или автокредит, уверен эксперт.

Отслеживать повторную выдачу кредитов Дубинин предложил через бюро кредитных историй.

«Это позволит клиентам банков избежать долговой ямы. Каждый новый кредит дороже, чем старый — идет накрутка процентов. В развитых экономиках уровень кредитной нагрузки домохозяйств поднимается до 60−70%, в России это порядка 25%. Казалось бы, все хорошо. Но нет. Пока люди берут кредиты для погашения уже ранее взятых, они попадают в долговую яму», — уточнил Дубинин.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков поддержал предложение. По его словам, есть еще один способ решения проблемы долговой ямы.

«Предложение здравое, но я с осторожностью отношусь к запретам. Конечно, закредитованность граждан вызывает вопросы и ее нужно снижать. Когда банк выдает заемщику второй, третий кредит заемщику, он может не выполнить обязательства. Нужно максимум информации о полученных кредитах. Возможно, имеет смысл запретить выдачу кредитов гражданам, у которых на их выплату уходит 50−60% дохода», — уточнил Аксаков.

Права заемщиков

Подобные инициативы могут нарушать права заемщиков с высокими доходами, считает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин.

«Например, когда состоятельный клиент с валютными депозитами хочет приобрести квартиру в рублевую ипотеку и одновременно сделать в ней дорогостоящий ремонт в кредит. Также относительно распространенной практикой до недавнего времени были потребительские кредиты на первоначальный взнос по ипотеке», — отметил Уклеин.

По словам Уклеина, предложение ограничивать выдачу кредита при достижении заемщиком определенного уровня долговой нагрузки также требует более детальной проработки.

Между тем названы россияне, которым можно брать кредит при ключевой ставке 20%.