Названы россияне, которым можно брать кредит при ключевой ставке 20%

Зампред Экспертного совета ЦБ по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев рассказал радио Sputnik , как понять, стоит ли вам сейчас брать кредит.

Мехтиев напомнил, что ключевая ставка Центробанка сейчас находится на рекордной отметке в 20%, что делает кредиты для россиян очень дорогими.

Поэтому перед оформлением кредита необходимо вначале задать себе вопрос: «Потяну ли я кредитную нагрузку или нет?»

«Вопрос не в том, под какой процент брать кредит, а в том, потянет ли человек долговую нагрузку при нынешней инфляции и экономической ситуации. Если все ваши ежемесячные платежи по всем вашим кредитам станут больше 50 процентов вашего дохода, то это повод поволноваться. На кредиты должно уходить не более 50 процентов от вашего располагаемого дохода», — уточнил экономист.

Другими словами, после оплаты кредита должно остаться 50% от дохода за вычетом обязательных трат на ЖКУ, транспорт, связь и так далее.

Также следует определиться, сильно ли важен кредит в данное время.

«Если вещь, на покупку которой вы хотите взять кредит, необходима для работы или для жизни семьи, а не для развлечения, то тогда можно использовать кредит. Если нет, то при любой ставке брать кредит не надо. Тут неважно, под четыре процента кредит или под 24 процента, все равно такой кредит брать не надо. Например, если новый телефон нужен для работы, то покупайте в кредит. Если для развлечений, то нет», — посоветовал Мехтиев.

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