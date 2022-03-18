Российские банки подсчитали убытки от вынужденного повышения ставок по вкладам

Российские банки понесут убытки из-за роста ключевой ставки Центробанка и повышения ставок по вкладам, пишет РБК со ссылкой на письмо Ассоциации банков России (АБР) в адрес ЦБ и Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Топ-менеджеры банков заявили, что проблема в разнице между возросшими ставками по новым вкладам и сильно уступающими им ставками по уже выданным ранее кредитам.

Напомним, ставки по кредитам в России в основном фиксированные — без возможности изменять условия.

При этом в последние недели банки вынуждены привлекать средства под 20% и выше.

В итоге высокие ставки влияют на чистую процентную маржу — она определяется как разница между процентными доходами и процентными расходами.

«В ближайшие девять месяцев на каждый 1 миллиард рублей выданных кредитов отрицательная маржа составит 4 миллиона рублей. Возможные убытки всего банковского сектора по итогам года оцениваются в 289,8 миллиарда рублей», — подсчитали аналитики АБР.

28 февраля ЦБ поднял ключевую ставку с 9,5% до рекордных 20% для «поддержания финансовой стабильности».

Кстати, в 2021 году сообщили, что российские банки по итогам года несмотря на кризисы и пандемию уверенно шли к рекордной чистой прибыли — 2,5 трлн рублей.