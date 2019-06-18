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Экономика

Экс-министр финансов не исключил в России «социального взрыва» из-за бедности

Глава Счетной палаты РФ и экс-министр финансов Алексей Кудрин обеспокоен падением уровня жизни в стране и не исключает «социального взрыва», если уровень бедности продолжит расти. Такое мнение он высказал в эфире программы «Познер» на Первом канале, сообщает ТАСС.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Пресс-служба Госдумы.

«В последние годы уровень жизни наших граждан снижался. Сейчас около 12,5 миллиона человек находятся за чертой бедности», — сказал Кудрин.

По словам главы Счетной палаты, «бедность в России стала позором», поскольку в стране с таким уровнем ВВП на душу населения, с такими постоянно растущими зарплатами не должно быть такого числа бедных, пишет bfm.ru.

Ранее в Счетной палате РФ сообщили, что видят риски в падении реальных доходов населения РФ в 2019 году на фоне отсутствия у властей планов монетарной социальной поддержки граждан.

Ранее сообщалось, что заявленных президентом РФ целей по снижению бедности и росту реальных доходов россиян на текущий год едва ли удастся достичь — к такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты, изучив исполнение бюджета.

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