Экс-министр финансов не исключил в России «социального взрыва» из-за бедности

Глава Счетной палаты РФ и экс-министр финансов Алексей Кудрин обеспокоен падением уровня жизни в стране и не исключает «социального взрыва», если уровень бедности продолжит расти. Такое мнение он высказал в эфире программы «Познер» на Первом канале, сообщает ТАСС.