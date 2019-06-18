Экс-министр финансов не исключил в России «социального взрыва» из-за бедности

«В последние годы уровень жизни наших граждан снижался. Сейчас около 12,5 миллиона человек находятся за чертой бедности», — сказал Кудрин.
По словам главы Счетной палаты, «бедность в России стала позором», поскольку в стране с таким уровнем ВВП на душу населения, с такими постоянно растущими зарплатами не должно быть такого числа бедных, пишет bfm.ru.
Ранее в Счетной палате РФ сообщили, что видят риски в падении реальных доходов населения РФ в 2019 году на фоне отсутствия у властей планов монетарной социальной поддержки граждан.
Ранее сообщалось, что заявленных президентом РФ целей по снижению бедности и росту реальных доходов россиян на текущий год едва ли удастся достичь — к такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты, изучив исполнение бюджета.