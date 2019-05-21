Эксперты считают маловероятным достижение заявленных Путиным целей по снижению бедности

Заявленных президентом РФ РФ целей по снижению бедности и росту реальных доходов россиян на текущий год едва ли удастся достичь — к такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты (СП), изучив исполнение бюджета.

В первом квартале реальные располагаемые денежные доходы населения — вопреки заявленным целям — начали снижаться (на 2,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года). Чтобы выйти в «положительную область» по итогам года реальные располагаемые доходы населения во II—IV кварталах должны существенно вырасти. А это маловероятно, подчеркнули в СП.

По снижению уровня бедности доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в этом году должна сократиться до 10,5% (в прошлом году — 12,9% или 18,9 млн человек).

В прошлом году даже при выполнении «значительных мер поддержки» бедность удалось сократить только 0,3 процентного пункта, пишет «Росбалт». Так что, констатируют аудиторы, сокращение в этом году на 2,4 процентного пункта также маловероятно.

Ранее сообщалось, что в 2019 году Минтруд планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян на 20% — с 19,3 до 15,3 млн человек. К 2024 году ведомство намерено сократить число бедных вдвое.