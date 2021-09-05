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Экономика

Экс-помощник Горбачева назвал «проблему с едой» главной причиной развала СССР

Экс-помощник президента СССР Михаила Горбачева по экономике Олег Ожерельев рассказал «Ленте.ру», что проблема с продовольствием стала главной причиной развала СССР.

Михаил Горбачев
Михаил Горбачев
Юрий Абрамочкин/МАММ/МДФ/russfoto

Ожерельев отметил, что всю советскую верхушку снабжали продуктами на привилегированной основе, поэтому полностью оторванная от реальности власть не ощущала проблем.

«Не ощущали на себе, через свой желудок не пропускали <…> Если бы жены Горбачева и председателя Совмина СССР Николая Рыжкова хоть один раз прошлись по улице Горького и попытались отовариться в тамошних магазинах, думаю, ситуация бы изменилась», — уверен экс-помощник.

Он напомнил, что еще при проведении коллективизации кардинально подорвали главную отрасль экономики — сельское хозяйство.

«Собственно, продовольственная проблема и сыграла решающую роль в похоронах Советского Союза», — констатировал бывший советник Горбачева.

Счастье, в Первомай проходящее мимо. Улица Обнорского. Новокузнецк. 01.05.1983. Объединение &quot;ТРИВА&quot;.
Счастье, в Первомай проходящее мимо. Улица Обнорского. Новокузнецк. 01.05.1983. Объединение «ТРИВА».
ghmak.ru.

По словам Ожерельева, власть понимала необходимость глубинных реформ, которые со скрежетом пытались осуществить.

В итоге упустили возможность своевременного упорядоченного перехода аграриев к рыночным формам воспроизводства. В результате произошла «революция».

«Почему сотни тысяч людей вышли на Манежную площадь? Вовсе не из-за отсутствия у Горбачева диктаторских способностей или недостатка демократии. А по причине дефицита продовольствия. Магазины стояли пустые, продуктов не достать», — пояснил экономист.

Он подчеркнул, что если бы в магазины поставляли продукты питания, то советскому руководству удалось бы избежать распада СССР.

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