Экс-помощник Горбачева назвал «проблему с едой» главной причиной развала СССР

Экс-помощник президента СССР Михаила Горбачева по экономике Олег Ожерельев рассказал « Ленте.ру », что проблема с продовольствием стала главной причиной развала СССР.

Ожерельев отметил, что всю советскую верхушку снабжали продуктами на привилегированной основе, поэтому полностью оторванная от реальности власть не ощущала проблем.

«Не ощущали на себе, через свой желудок не пропускали <…> Если бы жены Горбачева и председателя Совмина СССР Николая Рыжкова хоть один раз прошлись по улице Горького и попытались отовариться в тамошних магазинах, думаю, ситуация бы изменилась», — уверен экс-помощник.

Он напомнил, что еще при проведении коллективизации кардинально подорвали главную отрасль экономики — сельское хозяйство.

«Собственно, продовольственная проблема и сыграла решающую роль в похоронах Советского Союза», — констатировал бывший советник Горбачева.

Счастье , в Первомай проходящее мимо. Улица Обнорского. Новокузнецк. 01.05.1983 . Объединение «ТРИВА». ghmak.ru.

По словам Ожерельева, власть понимала необходимость глубинных реформ, которые со скрежетом пытались осуществить.

В итоге упустили возможность своевременного упорядоченного перехода аграриев к рыночным формам воспроизводства. В результате произошла «революция».

«Почему сотни тысяч людей вышли на Манежную площадь? Вовсе не из-за отсутствия у Горбачева диктаторских способностей или недостатка демократии. А по причине дефицита продовольствия. Магазины стояли пустые, продуктов не достать», — пояснил экономист.

Он подчеркнул, что если бы в магазины поставляли продукты питания, то советскому руководству удалось бы избежать распада СССР.

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