25 марта
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Экономика

Экс-руководитель алтайпищепрома признан банкротом из-за долга в 56 млн рублей

22 марта Арбитражный суд Алтайского края признал банкротом Николая Кустова, бывшего начальника департамента пищевой, перерабатывающей и фармацевтической промышленности региона. В течение как минимум полугода он будет проходить процедуру реализации имущества.

Банкрот.
Банкрот.
СС0

Откуда долг

Николай Кустов сам подал заявление о признании себя банкротом, в арбитражный суд оно поступило 22 февраля. Согласно данным базы судебных приставов, его задолженность по кредитным платежам — 56,4 млн рублей.

После ухода из департамента Кустов возглавил фермерское хозяйство «Деметра» (реорганизованное в ООО «Деметра») — по данным единого госреестра юрлиц, это произошло в 2009 году.

«Деметра» взяла кредит в Сбербанке и по каким-то причинам не вернула его. И очевидно, Николай Кустов как руководитель был поручителем по кредиту, поскольку в 2012 году Сбербанк взыскал лично с него долг юрлица.

Банкротство позволит экс-чиновнику и экс-руководителю аграрного предприятия списать долг. Решение о введении процедуры реализации имущества Кустова суд принял 22 марта.

Николай Кустов, экс-руководитель управления по пищевой промышленности.
Николай Кустов, экс-руководитель управления по пищевой промышленности.
Олег Богданов

Кто такой Кустов

Николай Кустов занимал должность начальника управления пищевой в 2000—2008 годах, а затем уволился. В СМИ тогда ходила информация, что инициатором его отставки был губернатор того периода Александр Карлин — он заявил, что начальник распускает панические слухи о падении цен на молоко.

Среди зернопереработчиков курсировала и политическая версия: якобы в администрации Кустов не приглянулся из-за того, что не вступил в «Единую Россию».

Но официальная причина отставки — возраст: Кустов родился в 1947 году и в 2008-м ему было больше 60.

Арбитражный суд Алтайского края.
Арбитражный суд Алтайского края.
altapress.ru

Кто еще из бывших обанкротился

Отметим, что с 1 октября 2015 года, когда была введена возможность банкротства граждан, через эту процедуру прошли многие бывшие руководители.

Среди них бывшие чиновники — например, бывший вице-губернатор Алтайского края и экс-руководитель «Алтайэнерго» Сергей Шабалин, и еще два бывших «вице»: Анатолий Полонский и Борис Панов. Последний, поработав чиновником, много лет руководил работой свинокомплекса «Алтаймясопром» — и заработал долги на этом ответственном посту.

В итоге Шабалину списали более 110 млн рублей. Банкротство Полонского прекратили, утвердив мировое соглашение. А Панов прошел процедуру тоже весьма успешно: он должен было около… 10 млрд рублей (!), но в ноябре 2020 года его освободили от обязательств.

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