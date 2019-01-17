Совладельца алтайского свинокомплекса признали банкротом из-за долга в 5,7 млрд

Совладельца и экс-гендиректора свиноводческого комплекса «Алтаймясопром» Бориса Панова признали банкротом и начали процедуру реализации его имущества. Такое решение вынес Арбитражный суд Кемеровской области, сообщает «Интерфакс».

Из открытых источников в Интернете

Инициатором банкротства стал Внешэкономбанк (ВЭБ). Панов задолжал банку 5,65 млрд рублей, из которых 4,8 млрд рублей — основной долг, остальное — неустойка.

Что случилось с «Алтаймясопромом»?

Борис Панов, уволившийся из администрации Евдокимова в начале 2005 года, рассказывал, что стремился реализовать идею строительства на Алтае крупного промышленного свиноводческого комплекса. В 2011 году в Тальменской районе началось строительство такого комплекса — «Алтаймясопрома» — на 300 тыс голов, а Панов стал его гендиректором.

Комплекс был рассчитан на производство 30 тыс. тонн свинины в живом мясе. Его газифицировали, оснастили импортным оборудованием, завезли племенных животных из Ирландии. Руководство публично огласило план вывести здесь свою алтайскую породу свиньи.

Борис Панов. csh.sibagro.ru

Борис Панов, длительное время возглавлявший предприятие, называл его лучшим свинокомплексом в Европе. «Это Европа пусть завидует нам», — говорил он в интервью сайту doc22.

По данным краевого минсельхоза, проект не вышел на полную мощность из-за недофинансирования долгосрочными кредитными ресурсами.

Внешэкономбанк в ноябре 2017 года предъявил сумму иска к предприятию «Алтаймясопром» и вошел в реестр кредиторов с претензией в размере 9,7 млрд рублей.