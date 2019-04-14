Эксперт: чего хочет малый бизнес и почему жители края подсели на кредиты

Экономическая активность малого и среднего бизнеса в Алтайском крае повышается, но в целом состояние экономики противоречивое. Такое мнение высказала управляющий банка «Открытие» в Алтайском крае и президент «Алтайского банковского союза» Эльвира Вебер в ходе встречи с журналистами.

Население: хочет сохранить привычный образ жизни

Доходы населения не растут последние пять лет. Реальные доходы уменьшаются, пояснила Эльвира Вебер. Подтверждают это и зарплатные проекты, реализуемые алтайскими компаниями совместно с банком Открытие" (в настоящий момент у банка 153 зарплатных проектах), и исследование больших данных, проводимый аналитиками кредитного учреждения.

Между тем объем потребительского кредитования в крае (и стране в целом) продолжает расти. По данным банковской статистики, опубликованной «Алтайским банковским союзом», объем кредитов, выданных физлицам региона в 2018 году, составил почти 147,76 млрд рублей, это на 34% больше чем годом раньше. Из этого объема 36 млрд рублей — кредиты на покупку жилья. Ипотека в крае подросла за 2018 год на 51,7%.

Рост объемов кредитования, как полагает Эльвира Вебер, связан с желанием граждан сохранить привычный уровень потребления.

Эльвира Вебер. Анна Зайкова.

Эльвира Вебер,

управляющий банка «Открытие» в Алтайском крае:

Люди привыкли покупать современные холодильники, телевизоры и т. д. И они не готовы расставаться с этой моделью потребительского поведения. То, что они не получили за счет роста доходов, они компенсируют за счет кредитования.

Средний кредит на покупку жилья, по словам эксперта, увеличился с 1,1 млн рублей до примерно 1,5 млн. Это связано не только с ростом цен, но и с покупкой квартир большей площади.

Бизнес: чувствует себя увереннее

Что касается активности бизнеса, то здесь отмечается положительная тенденция: объем кредитов малому и среднему бизнесу тоже растет (в 2018 году в целом по краю рост на 21,5% до 82,3 млрд рублей), но растет и доля кредитов, полученных на инвестиционные цели.

Эльвира Вебер,

управляющий банка «Открытие» в Алтайском крае:

20% кредитов берут на инвестиционные цели. Для сравнения: в 2014—2015 года доля таких кредитов составляла лишь 7−8%.

Оценки эксперта близки к результатам опроса алтайских предпринимателей, проведенного аппаратом алтайским бизнес-омбудсмена в 2018 году. Опрос 634 предпринимателей края из 52 муниципалитетов показал, что 26,3% из них планируют развивать свой бизнес. О предстоящем закрытии бизнеса сообщили лишь 7,2%.