Эксперт назвал Алтайский край в числе регионов, по которым больно ударит кризис

В 2020 году эксперты не ждут ничего позитивного для региональных бюджетов. Директор Института региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов назвал Алтайский край в числе тех «середнячков», которые почувствуют кризис сильнее остальных. Его слова приводит «Российская газета».

В кризис под ударом окажутся все субъекты РФ, считает эксперт.

У региональных бюджетов есть только три основных источника доходов: межбюджетные трансферты, налог на прибыль и НДФЛ. Так как снижение доходов очевидно, а расходы увеличились в силу социальных обязательств, придется «уповать только на дополнительные трансферты».

«Для высокодотационных территорий ничего практически не изменится, сохранится их зависимость от федеральных трансфертов, которые не попадут под сокращение. Больнее всего кризис может ударить, как я уже сказал, по „середнячкам“, таким как Ростовская, Саратовская, Новосибирская области, Алтайский край и другие», — отметил Климанов.

Консолидированный бюджет края может недополучить порядка 18 млрд рублей по итогам 2020 года, краевой бюджет — около 13 млрд рублей, заявлял ранее спикер краевого парламента Александр Романенко.