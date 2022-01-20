Эксперт назвал признаки, указывающие на скорый рост рубля

Рубль может вырасти при увеличении предложений доллара и снижении спроса на валюту, заявил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, пишет « Прайм ».

Предложение американской валюты на внутреннем рынке может возрасти при дальнейшем росте цен на нефть Brent, если она поднимется выше $90 за баррель, отметил эксперт.

Также увеличение предложений доллара может спровоцировать подъем цен на газ, металлы и другое экспортное сырье, пишет Газета.Ru.

В I квартале рубль должно поддержать снижение спроса на валюту для закупки импорта, выплат по внешнему долгу, а также туристических поездок за границу, перечислил необходимые условия аналитик.

Ранее на фоне протестов в Казахстане в России упал курс рубля к доллару.