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Экономика

Эксперт назвал признаки, указывающие на скорый рост рубля

Рубль может вырасти при увеличении предложений доллара и снижении спроса на валюту, заявил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, пишет «Прайм».

Памятник рублю в Барнауле.
Памятник рублю в Барнауле.
Денис Барсуков, altapress.ru.

Предложение американской валюты на внутреннем рынке может возрасти при дальнейшем росте цен на нефть Brent, если она поднимется выше $90 за баррель, отметил эксперт.

Также увеличение предложений доллара может спровоцировать подъем цен на газ, металлы и другое экспортное сырье, пишет Газета.Ru.

В I квартале рубль должно поддержать снижение спроса на валюту для закупки импорта, выплат по внешнему долгу, а также туристических поездок за границу, перечислил необходимые условия аналитик.

Ранее на фоне протестов в Казахстане в России упал курс рубля к доллару.

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