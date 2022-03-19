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Экономика

Эксперт назвал сроки возвращения западных компаний в Россию

Западные компании начнут возвращаться в Россию к лету, считает заместитель директора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений Владимир Миловидов.

Барнаульские ТРЦ в условиях санкций. 9 марта 2022 года.
Барнаульские ТРЦ в условиях санкций. 9 марта 2022 года.
altapress.ru. Фото: Анна Зайкова.

Зарубежные предприятия, которые объявили о временной приостановке своей деятельности в России, начнут потихоньку возвращаться, отметил эксперт в беседе с РИА Новости. Особенно те, которых могут легко заменить их конкуренты.

«Просто потому, что это выгодно. Ведь уйдя из страны, они начали терять огромные деньги», — сказал Миловидов.

Способствовать возвращению будет и дальнейшая стабилизация на финансовом рынке России, добавил специалист.

В то же время дать четкий прогноз по конкретным компаниям на данный момент затруднительно. Например, на место ушедшей Samsung может прийти китайская компания, которая в итоге вытеснит южнокорейского гиганта.

«Неудивительно, что, приостанавливая свою деятельность у нас, представители Samsung в мягкой форме оговаривали разные варианты возможного сотрудничества с Россией. И примеров таких, касающихся и американских, и европейских компаний, можно привести немало», — заметил заместитель директора ИМЭМО.

Ранее в правительстве заявили об открытии новых рынков для импорта продуктов.

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