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Экономика

Эксперт назвал валюту, которая никогда не подведет

Мировой кризис, связанный с пандемией коронавируса, ослабил позиции американского доллара относительно других валют, рассказал эксперт кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Кава Ходжа, пишет РИА Новости.

Швейцарский франк.
Швейцарский франк.
pixabay.com

По его словам, в прошлом году ситуация на валютном рынке изменилась и самой стабильной валютой стал швейцарский франк. Это связано с сильной экономикой и надежной банковской системой страны.

В топ-3 самых стабильных валют также входят японская иена и норвежская крона, отметил эксперт.

«Стабильная экономическая ситуация, а также низкие темпы инфляции за последние годы — ключевые факторы надежности этих валют», — рассказал Ходжа.

Что касается ценности к доллару, в топ-3 рейтинга Forex вошли кувейтский динар, динар Бахрейна, оманский риал и иорданский динар.

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