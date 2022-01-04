Эксперт назвал валюту, которая никогда не подведет

Мировой кризис, связанный с пандемией коронавируса, ослабил позиции американского доллара относительно других валют, рассказал эксперт кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Кава Ходжа, пишет РИА Новости.

По его словам, в прошлом году ситуация на валютном рынке изменилась и самой стабильной валютой стал швейцарский франк. Это связано с сильной экономикой и надежной банковской системой страны.

В топ-3 самых стабильных валют также входят японская иена и норвежская крона, отметил эксперт.

«Стабильная экономическая ситуация, а также низкие темпы инфляции за последние годы — ключевые факторы надежности этих валют», — рассказал Ходжа.

Что касается ценности к доллару, в топ-3 рейтинга Forex вошли кувейтский динар, динар Бахрейна, оманский риал и иорданский динар.