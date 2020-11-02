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Экономика

Эксперт назвал валюту, в которой выгодно хранить сбережения в ноябре

В ноябре российский рубль может стать самой перспективной валютой для хранения сбережений, заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер, сообщает РИА Новости.

Деньги. Монеты.
Деньги. Монеты.
CC0

По его словам, на пиковых уровнях конца сентября геополитическая риск-премия в рубле превышала 10%.

«В октябре рубль отбил часть потерь, однако фундаментальные основы российской экономики по-прежнему устойчивы, что при нормализации ситуации на внешней орбите способно еще упрочить позиции нацвалюты», — считает эксперт.

Евро имеет более устойчивые перспективы по сравнению с долларом, поскольку темпы постпандемического восстановления европейской экономики выше американских, уверен эксперт, пишет bfm.ru. Аналитик считает, что при благоприятном фоне валютная пара EUR/USD может в ближайшее время направиться выше 1,2.

Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин посоветовал россиянам распределить сбережения между различными активами и часть хранить в валюте.

Такой вариант распределения сбережений предпочтителен, если нет планов потратить накопления в ближайшие полтора года, пояснил Кудрин.

Если сбережения небольшие и их используют, ну или планируют расходовать, то можно оставить в отечественной валюте.

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