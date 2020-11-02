Эксперт назвал валюту, в которой выгодно хранить сбережения в ноябре

По его словам, на пиковых уровнях конца сентября геополитическая риск-премия в рубле превышала 10%.
«В октябре рубль отбил часть потерь, однако фундаментальные основы российской экономики по-прежнему устойчивы, что при нормализации ситуации на внешней орбите способно еще упрочить позиции нацвалюты», — считает эксперт.
Евро имеет более устойчивые перспективы по сравнению с долларом, поскольку темпы постпандемического восстановления европейской экономики выше американских, уверен эксперт, пишет bfm.ru. Аналитик считает, что при благоприятном фоне валютная пара EUR/USD может в ближайшее время направиться выше 1,2.
Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин посоветовал россиянам распределить сбережения между различными активами и часть хранить в валюте.
Такой вариант распределения сбережений предпочтителен, если нет планов потратить накопления в ближайшие полтора года, пояснил Кудрин.
Если сбережения небольшие и их используют, ну или планируют расходовать, то можно оставить в отечественной валюте.