Кудрин оценил «фонд благосостояния» и посоветовал россиянам лучше хранить сбережения

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин посоветовал россиянам распределить сбережения между различными активами и часть хранить в валюте, сообщает РИА «Новости» .

Такой вариант распределения сбережений предпочтителен, если нет планов потратить накопления в ближайшие полтора года, пояснил Кудрин.

Если сбережения небольшие и их используют, ну или планируют расходовать, то можно оставить в отечественной валюте.

В целом, по мнению Кудрина, до конца 2021 года курс рубля останется около текущих значений. Так что можно не бояться, хотя и есть некоторые риски.

«Это неблагодарная вещь — курс рубля прогнозировать», — подчеркнул он на телеканале «Россия 1».

Деньги. Монеты. CC0

Также Кудрин рассказал о возможности поддержки населения и бизнеса. По его мнению, даже половины средств ФНБ хватит на антикризисные вливания в течение 2−3 лет.

«Сейчас в Фонде национального благосостояния больше 8 триллионов рублей. По-настоящему поддержки бизнеса и населения хватит, даже если потратить половину», — отметил он.

Кудрин назвал нынешний мировой кризис более серьезным, чем в 1998 и 2008 годах. Поэтому и поддержка должна быть существенно больше.

При этом, подчеркнул он, у властей есть ресурсы для этого. Как минимум, если вдруг не хватит ФНБ, можно нарастить заимствования на рынке — увеличить государственный долг России.

Ранее Кудрин дал прогноз новой экономической реальности, когда стоимость барреля нефти может сохраниться на уровне 40 долларов, и мы будем воспринимать это нормальным. Причем бюджет уже попал в «кризисную вилку».