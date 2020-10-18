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Экономика

Кудрин дал прогноз новой экономической реальности

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что в ближайшие годы стоимость барреля нефти может сохраниться на уровне 40 долларов, и мы будем воспринимать это как нормальное экономическое явление.

Алексей Кудрин и Владимир Рыжков.
Алексей Кудрин и Владимир Рыжков.
Олег Богданов

«На ближайшие три-четыре года, может даже пять, мы не ожидаем, что цены могут удержаться на $ 25 или $ 30. Поэтому это, скорее, сценарий для крайнего случая. Скорее всего, цены сохранятся на уровне около $ 40 за баррель или даже выше», цитирует Кудрина ТАСС.

Экс-министр экономики пояснил, что новая реальность связана со снижением энергоптребления во всем мире и распространением альтернативных источников энергии.

Поэтому, по его словам, нужно готовиться к тому, что жить и верстать федеральный бюджет в России будут из расчета 40 долларов за баррель нефти.

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