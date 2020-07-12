Кудрин настаивает на реформах для выхода экономики из застоя

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что российская экономика находится в состоянии застоя, но может иметь темпы роста в 3−5%. Такое мнение он выразил в ходе 11-й Почетной лекции по экономической политике памяти Егора Гайдара, сообщает ТАСС.

России в ближайшие годы придется быстро уходить от нефтяной структуры экономики, ей необходимы существенно более значимые вложения в человеческий капитал, например, в области науки и образования и здравоохранения.

По словам главы Счетной палаты, России нужна реформа госсектора, снижение регуляторной нагрузки на бизнес как минимум вдвое и создание крупных экономических агломераций на уровне регионов.

Кудрин посетовал — об этом говорится в России много лет, но политических решений не принимается.

Согласно официальному прогнозу, за последние 10 лет, включая последний год, средний рост нашей экономики будет всего 1% ВВП, пишет bfm.ru.

«Это исторически мало, чтобы за десятилетие мы так мало росли», — сказал Кудрин выпускникам Российской экономической школы.

По его словам, начиная с 90-х годов XX века экономика РФ выросла всего на 30%, что очень мало по мировым меркам.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, каких экономических идеологий и приоритетов следует придерживаться после «кризиса пандемии».

Кремлю при неизбежном формировании антикризисной политики необходимо использовать ситуацию для запуска необходимых стране реформ.

Главные цели — здоровье и доходы граждан, экономические свободы и адекватное госуправление, а остальное может и подождать.