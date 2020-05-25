Кудрин предложил антикризисный план, чтобы долго жить и больше получать

Кудрин отметил, что Кремлю при неизбежном формировании антикризисной политики необходимо использовать ситуацию для запуска необходимых стране реформ.
Главные цели — здоровье и доходы граждан, экономические свободы и адекватное госуправление, а остальное может и подождать.
«Разразившийся в 2020 году кризис, связанный с пандемией COVID-19, спровоцировал уже два типа реакций от государств, общества, экспертов. Первый тип — антикризисный. Это меры реагирования на кризис со стороны правительств и бизнеса, которые призваны смягчить его удар. Второй тип — визионерский. Сейчас лучшие мировые эксперты рассуждают о том, как „мир никогда не будет прежним“», — подчеркнул Кудрин.
При этом, как он отметил, если власть сосредоточится только на тактике, то с симптомами справится, но застарелые болезни российской экономики не вылечат.
Глава СП задает ряд вопросов: как поменяется структура экономики и отрасли, которые эти изменения затронут больше всего, каким будет новый консенсус по поводу вопросов здравоохранения, как поменяются концептуально подходы к образованию и какова будет роль нефти после пандемии?
Кроме того, Кудрина волнуют вопросы, связанные с развитием регионов и городов, а также общества.
«До 2024 года осталось лишь четыре года, на протяжении которых нужно еще минимум год-полтора преодолевать последствия кризиса», — напомнил политик.
В этой ситуации, по его мнению, целесообразно было бы сосредоточиться на ограниченном количестве национальных целей — на самых главных, чтобы точно добиться по ним результата.
Есть четыре безусловные стратегические цели:
- мы хотим быть здоровыми и жить долго;
- мы хотим не быть бедными и чтобы наши доходы росли;
- нам нужна растущая инновационная, в том числе цифровая, экономика;
- нам нужны адекватные вызовам времени госуправление и институты.
«Остальные цели, безусловно, важны, но производны от вышеупомянутых», — добавил Кудрин.
Напомним, ранее Кудрин дал прогноз по состоянию экономики России после кризиса.